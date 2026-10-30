Elversberg demontiert Mainz und meldet sich eindrucksvoll zurück

Die SV Elversberg hat den 1. FSV Mainz 05 mit 4:1 (3:0) überrollt. Der Bundesliga-Aufsteiger aus dem benachbarten Saarland bestrafte den bislang perfekten Auswärtsgast früh, konsequent und spektakulär und klettert zumindest über Nacht auf Rang fünf.

Mainz reiste als beste Auswärtsmannschaft der Liga an die Kaiserlinde, mit drei Siegen aus drei Gastspielen und reichlich Bundesliga-Erfahrung im Kader. Davon war aber nicht viel zu sehen. Stattdessen spielte Elversberg mutig, wach und mit einer Entschlossenheit, die den Gästen um Nadiem Amiri den Stecker zog.

Der Abend begann mit einem Ausrufezeichen: Stefan Posch stoppte Francis Onyeka kurz vor dem Strafraum regelwidrig, Felix Keidel legte sich den Ball zurecht und zirkelte den Freistoß in der siebten Minute rechts an der Mauer vorbei ins Tor. Robin Zentner streckte sich, kam aber nicht mehr heran.

Onyekas sehenswerte Premiere

Elversberg blieb am Drücker. Zeitweise gehörten 70 Prozent Ballbesitz den Gastgebern, Mainz fand gegen das frühe Pressing und die schnellen Angriffe kaum Antworten. Nach 26 Minuten legte die SVE nach: Lukas Petkov ging an der Seitenlinie entschlossen dazwischen, David Mokwa setzte Onyeka in Szene. Der Leverkusen-Leihspieler traf mit links ins lange Eck: sein erster Bundesliga-Treffer.

Von Mainz kam vor der Pause fast nur Stückwerk. Die Gäste sammelten Ecken, doch Phillip Tietz und Sheraldo Becker blieben weitgehend unsichtbar. Elversberg hingegen hatte noch nicht genug. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte Zentner eine Keidel-Ecke nicht sauber klären. Maurice Krattenmacher setzte sich gegen Paul Nebel und Amiri durch und schob mit links zum 3:0 ein.

Auch nach der Pause hatte Mainz zwar mehr Ballbesitz, aber lange keine Idee. Trainer Urs Fischer reagierte mit einem Vierfachwechsel. Kurz darauf traf Ransford Königsdörffer nach einem langen Zentner-Abschlag zwar ins Netz, doch der VAR kassierte den Treffer wegen einer knappen Abseitsposition wieder ein.

Ende der perfekten Auswärtsserie

Königsdörffer blieb noch der auffälligste Mainzer und köpfte in der Schlussphase knapp über das Tor. Auf der anderen Seite verpasste Mokwa nach einem starken Sololauf zunächst das 4:0, weil Zentner parierte. In der Nachspielzeit machte es der eingewechselte Cole Campbell dann besser und stellte auf 4:0.

Der Schlusspunkt gehörte trotzdem nicht Elversberg. Benedict Hollerbach traf nach einem Pfostenschuss von Königsdörffer noch zum 4:1. Der VAR prüfte die Szene, gab den Treffer aber. Für Mainz wurde es noch bitterer: Posch sah unmittelbar vor Schluss nach einem Foul an Schmahl Gelb-Rot und fehlt damit gegen Bayern München.

Nach dem 0:4 in Leipzig und dem Pokal-Aus gegen Darmstadt meldet sich der kleine Klub aus dem Saarland eindrucksvoll zurück: vierter Saisonsieg, 13 Punkte und Platz fünf. Für Mainz endet die perfekte Auswärtsserie dagegen mit einem bitteren 1:4.