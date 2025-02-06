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Basketball
Basketball
Neues Supertalent? 18-Jähriger misst 2,29 Meter und will in NBA
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Basketball-Legende
Trump ätzt gegen LeBron James – «Vielleicht ein Rassist»
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Basketball
Philadelphia holt NBA-Superstar LeBron James
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Basektball
JJ Mann sagt Trier nach drei Jahren Adieu
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+ Diashow
Basketball
Luxemburg kassiert bittere Heimniederlage in der Coque
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Verurteilter Ex-Polizist
Luxemburger Basketballverband prüft Folgen im Fall Kalmes
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NBA
Aus nach acht Jahren – LeBron James sorgt für Wirbel
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Basketball
Aufstiegsheld Adekunle verlässt Gladiators Trier
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+ Video
Konfetti-Parade
New York dreht für NBA-Meister Knicks auf
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Basketball
Knicks holen nach 53 Jahren wieder NBA-Meistertitel
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Wildes Feiern
Timothée Chalamet reißt sich nach Knicks-Sieg T-Shirt vom Leib
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Luxemburg
Jugendliche werfen sich in Walferdingen Richtung NBA
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NBA
Cavaliers geraten in Conference Finals ins Wanken
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NBA
Oklahoma City schlägt gegen San Antonio zurück
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Basketball
Knicks drehen Spiel gegen Schröders Cavaliers
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Basketball
Cleveland fegt Detroit aus den Playoffs
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Brandon Clarke
NBA-Profi stirbt im Alter von 29 Jahren
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Werfen bis Dunken
NBA startet Basketballcamp in Luxemburg
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Basketball
Obst wie einst Nowitzki wertvollster Bundesliga-Spieler geworden
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Basketball
NBA-Star Wembanyama knallt mit Kopf auf den Boden
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Fiba-Ehrung
Nowitzki zieht in die Ruhmeshalle des Weltbasketballs
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Dirk Nowitzki
«Im Moment ist das System noch ein bisschen zu wild»
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Basketball
Orlando schlägt NBA-Topteam dank Wagner
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NBA
Dezimierte Lakers gehen gegen Thunder unter
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Basketball
Bulls trennen sich nach Insta-Livestream von NBA-Profi
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Basektball
Thunder bauen Siegesserie aus und bleiben NBA-Spitze
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Basketball
Hawks stoppen Magic und feiern zehnten Sieg
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Basketball
Cavaliers verlieren gegen Mavericks trotz Schröder
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Basketball
«Rout Léiwinnen» spielen in leerer Coque gegen Israel
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Basketball
«Rout Léiwinnen» kämpfen gegen Irland um Platz zwei in der Gruppe
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Basketball
LeBron James knackt nächsten NBA-Rekord
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Basketball
Schröder glänzt bei Cavaliers-Sieg gegen Pistons
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NBA
Celtics demütigen Bucks bei Antetokounmpo-Comeback
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Basketball
Akanno verlässt Gladiators Trier mit sofortiger Wirkung
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NBA
Franz Wagner muss wieder pausieren
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Hornets vs. Pistons
Wilde Streitszene in der NBA führt zu Sperren
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Pistons-Sieg eskaliert
Bei NBA-Spiel fliegen die Fäuste
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Basketball
NBA-Show in Deutschland begeistert 14.000 Fans
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Basketball
Kings gewinnen ohne Schröder zum dritten Mal in Serie
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Basketball
Homecoming, Gerüchteküche und Dönerläden – die NBA ist in Berlin
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Basketball
NBA-Premiere in Deutschland soll mit Franz Wagner steigen
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NBA
Schröder verliert mit Kings klar – Clippers feiern Kantersieg
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Basketball
Magic verspielen 21 Punkte und verlieren in Toronto
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NBA
Nach 1297 Spielen punktet LeBron James nur einstellig
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Basketball
Franz Wagner top – aber Orlando scheitert in Schlusssekunde
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NBA
Verletzungssorgen bei Deutschen – OKC bleibt kaum zu stoppen
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Basketball
Luxemburg holt nächsten Sieg in Baku
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NBA
Edwards explodiert – doch Kings drehen Spiel in der Verlängerung
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Fotostrecke
EuroBasket-Qualifikation
Luxemburgs Damen gewinnen gegen Bosnien-Herzegowina
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EuroBasket-Qualifikation
Luxemburgs Frauen-Nationalmannschaft besiegt Irland mit 68:53
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Basketball
NBA ändert All-Star-Format – Weltauswahl tritt gegen US-Teams an
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NBA
Franz Wagner glänzt bei Magic-Sieg mit entscheidendem Pass
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Spieler und Trainer
NBA trauert um Rekordtrainer Lenny Wilkens
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Basketball
Oklahoma City Thunder sind weiter auf Erfolgskurs
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Basketball-Profiliga
Thunder-Youngster Nikola Topic kämpft mit Hodenkrebs
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Basketball
Franz Wagner stoppt NBA-Negativserie
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Dennis Schröder
Curry-Ketchup statt Glamour – Schröder lebt NBA auf seine Weise
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Beziehung zu Mafia?
Wettskandal erschüttert NBA – Coach und Spieler verhaftet
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William Guenfissi
Niederkerschens Coach wagt den Eismarathon in Grönland
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NBA-Auftakt
Thunder siegen nach zwei Verlängerungen gegen Houston
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Trainer Patrick Unger
«Wir wollen uns für die EuroBasket qualifizieren»
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13 Millionen Dollar
Basketballkarte von Bryant und Jordan für Rekordpreis versteigert
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Basketball
Frauen-NBA-Spiel erneut durch Dildo-Würfe gestört
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Frauen-Basketball
Gatorade-Werbung erntet Sexismus-Kritik
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Luxemburg
Der FC Barcelona bringt Basketball-Expertise nach Düdelingen
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2,20 Meter groß
Größte Frau der Welt feiert Profi-Debüt – und lässt Welt staunen
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Indonesien
US-Basketballprofi droht Todesstrafe wegen Cannabis-Schmuggels
0
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Basketball-Legende
Michael Jordan kehrt zurück – erstmals als NBA-Experte im TV
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Basketball USA
Luxemburgerin Ehis Etute nimmt mit Oregon an March Madness teil
0
1
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Luxemburger Spielerin
Magaly Meynadier holt mit Saarlouis den Basketball-Pokal
0
10
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Basketball
Luxemburg unterliegt in Norwegen knapp
0
4
0
Oslo
Luxemburgs Basketballer kämpfen um die WM-Quali
0
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Montenegro
Luxemburgs Basketballerinnen verpassen EuroBasket 2025
0
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0
Damen-Basketball
Luxemburger Damen setzen sich gegen Bosnierinnen durch
0
4
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Damen-EuroBasket
Luxemburg steht kurz vor einem historischen Ereignis
0
4
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Basketball
Verbandsgericht verhängt Strafen nach Gewalt bei U-14-Match
0
7
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Frauen-Team
Luxemburg kämpft um historische Qualifikation für die EuroBasket
0
5
0
Luxemburg
Profi-Basketballer stehen nach Messerangriff unter Tatverdacht
0
3
1
Luxemburg
Belastungsstörung – Gewalt bei Baskeballspiel hat Folgen
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Walferdingen gegen Zolwer
Spieler-Vater soll Trainer bei Jugendmatch verprügelt haben
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16
Suspendierung
Basketball-Profi schmuggelt Freundin im Koffer
0
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Damenbasketball
Luxemburg kommt dem Traum der Europameisterschaft näher
0
4
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Olivier Rioux
Größter Teenager der Welt ist auf dem Weg zum Basketballstar
0
10
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LA Lakers
LeBron James und Sohn schreiben Basketball-Geschichte
0
11
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NBA
Celtics stehen nach Sieg über Pacers in den Finals
0
7
0
00:25
NBA
Basketball-Star rastet beim Saison-Out völlig aus
0
1
0
Mit Schlafmasken
Fans nehmen an Basketball-Experiment in Chemnitz teil
0
10
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Sieg in New Orleans
Lakers machen Playoff-Einzug perfekt
0
1
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Nike Hoop Summit
Ehi Etute auf dem Sprung zum amerikanischen Basketball-Traum
0
1
0
Luxemburg
Schiedsrichter wird von Spielerinnen-Vater angegriffen
4
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Basketball
Team East gewinnt NBA-All-Star-Spiel mit Punkterekord
0
4
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USA
NBA-Star verursacht schweren Autounfall
0
7
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US-Basketball
Suns drehen Spiel in Dallas und bauen NBA-Siegesserie aus
0
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Anne Simon
Luxemburger Basketballerin will es bis zur «March Madness» schaffen
0
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Chance Comanche
Mord gestanden – Ex-NBA-Spieler würgte Frau mit HDMI-Kabel
0
7
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NBA
Dallas Mavericks vor Eigentümer-Wechsel
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44 Punkte
LeBron James kassiert deutlichste Pleite der Karriere
0
1
0
Basketball
Luxemburgs Frauen werden zum Favoritenschreck
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4
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Luxemburg
Wer räumt bei der Sportlerwahl des Jahres ab?
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Vertrag aufgelöst
Basketballer wollte 20 Kilometer mit dem Flugzeug fliegen
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