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Radsport
Rückblickend
Jan Ullrich hat für Doping-Beichte «den Zeitpunkt verpasst»
0
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Damen-Tour-de-France
BH-Kontrollen lösen Debatte über Würde der Athletinnen aus
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8
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Tour de France Femmes
BH-Betrug im Radsport? Verband reagiert mit Kontrollen
0
1
0
Frauen-Radsport
Nina Berton fährt als einzige Luxemburgerin bei Tour de France
0
7
0
Radrennen
Tadej Pogacar gewinnt zum fünften Mal die Tour de France
2
2
1
Nächtliche Kontrollen
Schwerer Sturz an Tour – Vorwürfe wegen Dopingtest um 2 Uhr
0
8
0
15. Etappe
Tour de France für Mitfavorit Vingegaard nach Sturz beendet
0
2
0
Tour de France
Spinnen, Schmutz und Schimmel – Radprofis kritisieren Ekel-Hotels
0
6
2
Radsportlegende
Französisches Dorf errichtet Gedenktafel für Charly Gaul
0
4
0
Tour de France
Pogacar siegt famos in den Pyrenäen und holt Gelb zurück
0
0
0
113. Ausgabe
Die Tour de France startet erstmals in Barcelona
0
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0
Radsport
Alex Kirsch startet bei der Tour de France
0
0
0
Radsport in Luxemburg
Marie Schreiber verteidigt ihren Meistertitel
0
0
0
00:38
Saarland
Seniorin fährt in Radrennen – drei Fahrer stürzen
0
4
1
Luxemburg
Andy Schleck will «das beste Team der Welt» leiten
0
4
0
Radsport
Andy Schleck wird Chef des Lidl-Trek-Teams
0
1
2
Radsport
Fahrer werden beim Giro für Pinkeln in Trinkflaschen bestraft
1
11
1
Radsport
Tour de France könnte doch durch Luxemburg rollen
2
7
0
Tour de France
Reims schnappt Luxemburg den Grand Départ weg
1
1
0
00:33
Polizei zeigt sie an
Zwei Fans attackieren Rad-Profis bei Rennen
0
11
0
Radsport
Paul Seixas wird jüngster Tour-Starter seit 1937
0
0
0
Radsport
Kuhfladen könnten Luxemburger Kockelmann krank gemacht haben
0
10
3
Para-Radsport
Luxemburger Trio misst sich mit Weltspitze in Gistel
0
0
1
«Hölle des Nordens»
Van Aert dominiert Pogacar und gewinnt sein erstes Paris-Roubaix
2
0
0
Lidl-Trek
Fränk Schleck gibt Einblick in seine Arbeit als Teammanager
0
1
0
Mikel Landa
Radprofi landet nach Unfall mit Rennarzt-Auto im Krankenhaus
0
0
0
Radsportteam
Dan Lorang verlässt Red Bull – Bora – Hansgrohe
0
1
0
Muriel Furrer
Behörden stellen Ermittlungen zu Tod von Radprofi (18) ein
0
0
0
Radsport
ACC Contern feiert mit vier großen Rennen 50-jähriges Bestehen
0
0
0
+ Video
Juri Hollmann
Deutscher Radprofi spricht über Nahtoderfahrung nach Horrorunfall
0
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Luxemburg
Esch strebt neues Label der Tour de France an
2
2
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Italien
18-jähriger Radprofi verunglückt bei Unfall tödlich
0
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0
Cyclocross
Marie Schreiber siegt erneut in Maldegem
0
1
0
Luxemburg
Schreiber und Bettendorff verteidigen ihre Titel im Cyclocross
0
0
1
Tour de France 2028
Bewerbung von Grand Est hat Luxemburg «überrascht»
0
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1
Tour de France
Konkurrenz für Luxemburg – Reims will den Grand Départ
0
0
0
Radsport
Führt Andy Schlecks neuer Posten bei Lidl-Trek zu einem Konflikt?
0
6
0
Radsport
Andy Schleck übernimmt Führungsrolle bei Lidl-Trek
0
7
1
Radsport
Gaëtan Pons startet 2026 bei Visma–Lease a Bike durch
0
0
0
Kevin Bonaldo
Radrennfahrer stirbt einen Monat nach Zusammenbruch
0
1
0
Für 2028
Luxemburg bewirbt sich um Grand Départ bei der Tour de France
0
1
0
Bewerbung läuft
So soll die Tour de France 2028 durch Luxemburg rollen
5
15
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Radsport
Luxemburg startet offiziell ins Rennen um «Tour de France»-Start
3
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1
+ Diashow
Luxemburg
Rekord-Vëlosummer begeistert über 43.000 Radfahrer
0
0
2
Radsport
Luxemburg kämpft um den Start der Tour de France 2028
5
4
3
00:39
Weltrekord
Aurélien Fontenoy hüpft mit dem Fahrrad den Eiffelturm hoch
0
4
6
EM-Mixed-Rennen
Luxemburg fährt auf Rang fünf im Zeitfahren – Frankreich gewinnt
0
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Radsport
Gwen Nothum ersetzt Marie Schreiber bei der EM
0
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0
Radsport
Luxemburg tritt mit größerem Aufgebot zur Europameisterschaft an
0
0
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Tour de Luxembourg
Luxemburger Talent Mil Morang spricht über seinen Bergtriumph
1
0
0
Gelbes Trikot
Mattias Skjelmose gewinnt dritte Etappe der Tour de Luxembourg
0
4
0
Tour de Luxembourg
Kockelmann gewinnt Massensprint der zweiten Etappe in Mamer
1
0
0
+ Diashow
Radsport
Romain Grégoire gewinnt die erste Etappe der Tour de Luxembourg
0
2
1
Startschuss am Mittwoch
Die 85. Tour de Luxembourg verspricht intensiv zu werden
0
4
0
Radsport
Tour de Luxembourg startet ohne israelisches Team
6
20
2
WM in Champéry VS
Biker stürzt und rast ins Publikum – Kind und Frau verletzt
0
5
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Bad Dürrheim
Massensturz mit 70 Verletzten – Fahrradrennen wird abgebrochen
0
13
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Etappe ohne Sieger
Pro-Palästina-Proteste sorgen für Eklat bei der Vuelta
2
10
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Chris Froome
Radstar entkommt nach Horrorcrash nur knapp dem Tod
0
0
0
Chris Froome
Britischer Radstar landet nach schwerem Unfall im Krankenhaus
0
1
0
Tour de l'Avenir
Kockelmann beendet 25-jährige luxemburgische Durststrecke
0
3
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Luxemburg
Skoda Tour kündigt acht Eliteteams und mehr Bonifikationen an
0
16
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Luxemburger Radprofi
Alex Kirsch wechselt für drei Jahre zu Cofidis
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1
0
+ Diashow
14 Strecken
Der Vëlosummer begeistert Alltagsradler und Touristen
3
5
0
Triumph in Gelb
Pauline Ferrand-Prévot gewinnt erstmals Tour de France
0
4
0
Olympiasieger
Remco Evenepoel bricht sein Schweigen nach Tour-Aus
0
1
0
Tour de France
Profi kollabiert im Ziel nach Etappe auf Mont Ventoux
2
7
1
Samuele Privitera
19-jähriges Rad-Talent stirbt bei tragischem Sturz
0
6
1
+ Video
Tour de France
Aktivist rennt auf Fahrer an der Ziellinie zu
0
5
0
Frankreich
Messerangreifer versetzt Tour de France in Schrecken
1
5
1
Tour de France
Radstar Pogacar fährt seinen 100. Karriere-Sieg ein
1
0
0
Boulogne-sur-Mer
Fans klettern auf Gräber bei der Tour de France
2
1
3
Radrennen
Risikobereitschaft sorgt für Sturz-Chaos bei der Tour de France
0
0
1
+ Video
Tour de France
Sprint-König stürzt heftig und muss unter Tränen aufgeben
1
1
3
Luxemburg
Eislek Gravel lockt 1500 Radfahrer nach Vianden
0
0
4
Andorra 2025
Einzelzeitfahren
Kirsch und Wenzel sichern Luxemburg zwei Medaillen
0
1
0
Fraktur
Gefährdet Handverletzung Van der Poels «Tour de France»-Start?
0
1
0
+ Video
Radrennen
Massensturz beim Giro d’Italia – Ex-Sieger muss aufgeben
1
13
1
Lüttich–Bastogne–Lüttich
«Halbstarker» sorgt bei Frauenradklassiker für Eklat
2
26
1
Paris–Roubaix 2025
Flaschenwerfer meldet sich reuig zu Wort
0
1
0
Portugal
Chaos an der Algarve – Radprofis sprinten neben Zielgerade
0
0
4
Radsport
Kirsch und Pedersen fahren ambitioniert die Tour de La Provence
0
4
0
+ Diashow
Meisterschaft Luxemburg
Marie Schreiber und Loïc Bettendorff holen Cyclocross-Titel
0
0
1
Rohan Dennis
Radstar überfuhr seine Frau – Er bekennt sich schuldig
1
5
0
Tuur Hancke
Belgisches Radtalent stirbt an vermeintlicher Grippe
0
15
6
Radsport
Die Welt des Gravelbikes kommt nach Vianden
0
10
7
Fahrradrennen
Tour de France bleibt bis 2030 im Free-TV
0
4
0
Karriereende
Christine Majerus – «Sport ist nicht nur Pokale und Medaillen»
0
3
1
+ Video
Schwerer Sturz
Streckenposten fand Radtalent Muriel Furrer bewusstlos im Wald
0
4
1
Rad-WM
Über 1000 Menschen steigen für Muriel Furrer in den Sattel
0
6
0
Tod mit 18
Sportwelt nimmt Abschied von Muriel Furrer
0
8
0
Andy Schleck
«Menschen auf der ganzen Welt schauen die Tour de Luxembourg»
5
36
1
+ Video
Tour de Luxembourg
Mauri Vansevenant triumphiert auf der Königsetappe
0
0
1
Tour de Luxembourg
Mads Pedersen setzt sich im Sprint in Schifflingen durch
0
1
0
Ben Gastauer
«Die Škoda Tour de Luxembourg gewinnt an Bedeutung»
0
6
2
Straßenrad-EM
Luxemburgerin Marie Schreiber schafft es aufs Podest
0
4
1
Luxemburg
Radfahrer «Dizzy» fährt 632 Kilometer an einem Samstag
0
12
9
+ Video
Mathieu Van der Poel
Weltmeister fährt bei «Tour de Luxembourg» mit
2
1
5
+ Video
Radrennen
Ex-Weltmeister Pedersen gewinnt Deutschland Tour in Saarbrücken
0
1
0
Ex-Formel-1-Fahrer
Sebastian Vettel fährt Mountainbike-Rennen unter falschem Namen
0
4
0
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