Bayern scheitert trotz großer Moral am frühen Schock

Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League verpasst. Der deutsche Rekordmeister verlor das Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena mit 1:1 und scheiterte damit nach dem 4:5 im Hinspiel an den Franzosen.

Paris erwischte einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute traf Ousmane Dembélé zur frühen Führung. Nach Vorarbeit von Khvicha Kvaratskhelia vollendete der Franzose mit links aus der Strafraummitte ins obere Eck und ließ die Allianz Arena früh verstummen.

Die Bayern brauchten danach lange, um offensiv zwingend zu werden. Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane suchten immer wieder den Abschluss, blieben gegen die gut organisierte Defensive der Gäste aber ohne Erfolg. Jamal Musiala hatte kurz vor der Pause gleich mehrere Szenen, verfehlte das Tor jedoch oder scheiterte an PSG-Keeper Matvey Safonov.

Bayern blieb dran

Auch nach dem Wechsel blieb Bayern bemüht, doch Paris blieb gefährlich. Désiré Doué und Kvaratskhelia prüften Manuel Neuer mehrfach, der die Münchner mit Paraden im Spiel hielt. Auf der Gegenseite scheiterten Olise und Díaz aus guter Position, während die Bayern immer stärker auf den Ausgleich drängten.

Trainer Vincent Kompany reagierte Mitte der zweiten Hälfte mit Wechseln und brachte unter anderem Alphonso Davies und Kim Min-jae. Doch auch frische Kräfte änderten nichts daran, dass PSG die entscheidenden Räume eng hielt und immer wieder Nadelstiche setzte.

Ausgleich kam zu spät

Harry Kane hat Bayern München tief in der Nachspielzeit zurück ins Spiel gebracht. Der Engländer traf in der Strafraummitte mit links zum 1:1 gegen Paris Saint-Germain. Aber für das nötige zweite Tor hat die Zeit nicht mehr gereicht. Nur so wären die Bayern in die Verlängerung gekommen.

Für die Münchner endet damit der Traum vom Finale in Budapest. Paris Saint-Germain zieht dagegen in das Endspiel der Königsklasse ein und trifft dort auf den FC Arsenal, der sich zuvor gegen Atlético Madrid durchgesetzt hatte.

Bayern bleibt nach zwei engen Halbfinalspielen nur die Enttäuschung. Das frühe Tor in München erwies sich als zu schwere Hypothek, weil der Rekordmeister trotz Druckphase und mehrerer Chancen keinen Weg zurück ins Spiel fand.