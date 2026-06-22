Vorbeigeschossen. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández.
65'
Wechsel Argentinien. Nico González kommt für Lautaro Martínez.
64'
Wechsel Argentinien. Julián Alvarez kommt für Thiago Almada.
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62'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kevin Danso (Österreich).
61'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Argentinien) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thiago Almada.
57'
Wechsel Argentinien. Nicolás Otamendi kommt für Cristian Romero.
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57'
Lautaro Martínez (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
57'
Foul von Paul Wanner (Österreich).
55'
Ball pariert. Marcel Sabitzer (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
54'
Foul von Cristian Romero (Argentinien).
54'
Konrad Laimer (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
53'
Foul von Enzo Fernández (Argentinien).
53'
Romano Schmid (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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52'
Lionel Messi (Argentinien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
52'
Foul von Xaver Schlager (Österreich).
50'
Abseits Argentinien. Enzo Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lionel Messi im Abseits.
48'
Lionel Messi (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
48'
Foul von Xaver Schlager (Österreich).
46'
Vorbeigeschossen. Marcel Sabitzer (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicolas Seiwald.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Argentinien und Österreich ist 1:0.
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47'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
47'
Konrad Laimer (Österreich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Enzo Fernández (Argentinien).
45'
Romano Schmid (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
44'
Foul von Alexis Mac Allister (Argentinien).
44'
Romano Schmid (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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43'
Lionel Messi (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
43'
Foul von Kevin Danso (Österreich).
40'
Stefan Posch (Österreich) sieht eine Gelbe Karte.
38'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Argentinien und Österreich ist 1:0. Lionel Messi (Argentinien) trifft mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Facundo Medina nach einem Konter.
35'
Foul von Nahuel Molina (Argentinien).
35'
Marcel Sabitzer (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32'
Foul von Facundo Medina (Argentinien).
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32'
Romano Schmid (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32'
Ball abgeblockt. Lionel Messi (Argentinien) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Molina.
26'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Cristian Romero.
23'
Vorbeigeschossen. Marcel Sabitzer (Österreich) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Paul Wanner.
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23'
Vorbeigeschossen. Paul Wanner (Österreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stefan Posch mit einer Flanke.
22'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rodrigo De Paul (Argentinien).
21'
Foul von Lautaro Martínez (Argentinien).
21'
Konrad Laimer (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
18'
Alexis Mac Allister (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
18'
Foul von Paul Wanner (Österreich).
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16'
Handspiel von Romano Schmid (Österreich).
14'
Paul Wanner (Österreich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
14'
Foul von Alexis Mac Allister (Argentinien).
11'
Foul von Lisandro Martínez (Argentinien).
11'
Michael Gregoritsch (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
10'
Facundo Medina (Argentinien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
10'
Foul von Romano Schmid (Österreich).
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9'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Lionel Messi (Argentinien). Der Schuss erfolgt mit dem linken Fuß aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Man kann Lionel Messi die Enttäuschung ansehen.
7'
VAR Entscheidung: Elfmeter Argentinien.
7'
Das Spiel läuft wieder.
4'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lautaro Martínez (Argentinien).
4'
Elfmeter für Argentinien. Lautaro Martínez wurde im Strafraum gefoult.
4'
Stefan Posch verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
2'
Abseits Argentinien. Enzo Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thiago Almada im Abseits.
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Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Argentinien und Österreich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.