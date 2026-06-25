Wechsel Deutschland. Pascal Groß kommt für Florian Wirtz.
73'
Vorbeigeschossen. Gonzalo Plata (Ecuador) versucht es mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Moisés Caicedo.
73'
Vorbeigeschossen. Moisés Caicedo (Ecuador) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kevin Rodríguez.
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71'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Wechsel Ecuador. Pervis Estupiñán kommt für Piero Hincapié aufgrund einer Verletzung.
69'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
65'
Foul von Malick Thiaw (Deutschland).
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65'
Nilson Angulo (Ecuador) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
64'
Wechsel Deutschland. Maximilian Beier kommt für Felix Nmecha.
64'
Wechsel Ecuador. Ángelo Preciado kommt für Alan Franco.
64'
Wechsel Ecuador. Kevin Rodríguez kommt für Enner Valencia.
63'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Deniz Undav.
62'
Ball pariert. Enner Valencia (Ecuador) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von John Yeboah.
60'
Wechsel Deutschland. Malick Thiaw kommt für Joshua Kimmich.
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60'
Wechsel Deutschland. Deniz Undav kommt für Kai Havertz.
59'
Foul von Leroy Sané (Deutschland).
59'
Willian Pacho (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
58'
Jamal Musiala (Deutschland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
58'
Foul von Moisés Caicedo (Ecuador).
56'
Foul von Jonathan Tah (Deutschland).
56'
Nilson Angulo (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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54'
Vorbeigeschossen. Moisés Caicedo (Ecuador) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von John Yeboah mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Ecke Ecuador. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Rüdiger.
50'
Alan Franco (Ecuador) sieht eine Gelbe Karte.
49'
Foul von David Raum (Deutschland).
49'
Joel Ordóñez (Ecuador) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
47'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Deutschland.
46'
Foul von Leroy Sané (Deutschland).
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46'
Pedro Vite (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45'
Wechsel Deutschland. Angelo Stiller kommt für Aleksandar Pavlovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ecuador und Deutschland ist 1:1.
49'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Aleksandar Pavlovic (Deutschland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Aleksandar Pavlovic (Deutschland).
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44'
Enner Valencia (Ecuador) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
43'
Piero Hincapié (Ecuador) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Leroy Sané (Deutschland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
43'
Foul von Piero Hincapié (Ecuador).
38'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen (Deutschland).
38'
Ball abgeblockt. Felix Nmecha (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leroy Sané.
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35'
Ecke Deutschland. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ordóñez.
35'
Ball abgeblockt. Jamal Musiala (Deutschland) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Wirtz.
32'
Ball abgeblockt. Enner Valencia (Ecuador) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nilson Angulo.
30'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
25'
Ball pariert. Kai Havertz (Deutschland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von David Raum mit einer Flanke.
21'
Ecke Ecuador. Die Ecke wurde verursacht von Joshua Kimmich.
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20'
Jamal Musiala (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
20'
Foul von Alan Franco (Ecuador).
19'
Joshua Kimmich (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
19'
Foul von Piero Hincapié (Ecuador).
16'
Aleksandar Pavlovic (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
16'
Foul von Gonzalo Plata (Ecuador).
16'
Aleksandar Pavlovic (Deutschland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
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16'
Foul von Nilson Angulo (Ecuador).
14'
Vorbeigeschossen. Felix Nmecha (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jamal Musiala.
12'
Joshua Kimmich (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
12'
Foul von Gonzalo Plata (Ecuador).
10'
Felix Nmecha (Deutschland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
10'
Foul von Alan Franco (Ecuador).
9'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ecuador und Deutschland ist 1:1. Nilson Angulo (Ecuador) trifft mit dem rechten Fuß aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Pedro Vite.
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8'
Foul von Jamal Musiala (Deutschland).
8'
Enner Valencia (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Joshua Kimmich (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
7'
Foul von Nilson Angulo (Ecuador).
6'
Foul von David Raum (Deutschland).
6'
John Yeboah (Ecuador) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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5'
Jamal Musiala (Deutschland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
5'
Foul von Joel Ordóñez (Ecuador).
2'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ecuador und Deutschland ist 0:1. Leroy Sané (Deutschland) trifft mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Florian Wirtz.
Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ecuador und Deutschland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.