Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Elfenbeinküste und Norwegen ist 1:2.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Elfenbeinküste und Norwegen ist 1:2.
98'
Vorbeigeschossen. Evann Guessand (Elfenbeinküste) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Amad Diallo mit einer Flanke nach einer Ecke.
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97'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Ajer.
96'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Ørjan Nyland.
96'
Ball pariert. Amad Diallo (Elfenbeinküste) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
95'
Foul von Martin Ødegaard (Norwegen).
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95'
Ibrahim Sangaré (Elfenbeinküste) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
93'
Wechsel Elfenbeinküste. Bazoumana Touré kommt für Ghislain Konan.
93'
Wechsel Elfenbeinküste. Evann Guessand kommt für Yan Diomande.
92'
Fredrik Aursnes (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
92'
Foul von Yan Diomande (Elfenbeinküste).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Andreas Schjelderup (Norwegen) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Erling Haaland.
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88'
Andreas Schjelderup (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
88'
Foul von Guéla Doué (Elfenbeinküste).
87'
Wechsel Elfenbeinküste. Oumar Diakité kommt für Nicolas Pépé.
86'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Elfenbeinküste und Norwegen ist 1:2. Erling Haaland (Norwegen) trifft mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Patrick Berg.
84'
Handspiel von Franck Kessie (Elfenbeinküste).
83'
Wechsel Norwegen. Fredrik Aursnes kommt für Marcus Pedersen.
82'
Das Spiel läuft wieder.
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81'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amad Diallo (Elfenbeinküste).
79'
Abseits Elfenbeinküste. Yan Diomande spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amad Diallo im Abseits.
74'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Elfenbeinküste und Norwegen ist 1:1. Amad Diallo (Elfenbeinküste) trifft mit dem linken Fuß rechts im Fünfmeterraum unten links. Vorbereitet von Nicolas Pépé.
72'
Vorbeigeschossen. Ghislain Konan (Elfenbeinküste) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Sangaré.
71'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Wechsel Norwegen. Oscar Bobb kommt für Alexander Sørloth.
71'
Wechsel Norwegen. Andreas Schjelderup kommt für Antonio Nusa.
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68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
68'
Abseits Norwegen. Patrick Berg spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Nusa im Abseits.
67'
Ball abgeblockt. Torbjørn Heggem (Norwegen) versucht es mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Sørloth.
65'
Ecke Norwegen. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Agbadou.
64'
Vorbeigeschossen. Guéla Doué (Elfenbeinküste) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
63'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Torbjørn Heggem.
61'
Foul von Martin Ødegaard (Norwegen).
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61'
Ghislain Konan (Elfenbeinküste) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
60'
Wechsel Elfenbeinküste. Elye Wahi kommt für Ange-Yoan Bonny.
60'
Wechsel Elfenbeinküste. Amad Diallo kommt für Christ Inao Oulaï.
59'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Agbadou (Elfenbeinküste) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Christ Inao Oulaï nach einer Ecke.
59'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Berg.
57'
Martin Ødegaard (Norwegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
57'
Foul von Ibrahim Sangaré (Elfenbeinküste).
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57'
Ball pariert. Franck Kessie (Elfenbeinküste) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nicolas Pépé.
55'
Ball pariert. Nicolas Pépé (Elfenbeinküste) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
52'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Sangaré (Elfenbeinküste) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
51'
Handspiel von Franck Kessie (Elfenbeinküste).
49'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Berg.
47'
Foul von Marcus Pedersen (Norwegen).
47'
Yan Diomande (Elfenbeinküste) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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46'
Abseits Elfenbeinküste. Ghislain Konan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ange-Yoan Bonny im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Elfenbeinküste und Norwegen ist 0:1.
47'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Agbadou (Elfenbeinküste) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicolas Pépé mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
46'
Antonio Nusa (Norwegen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Antonio Nusa (Norwegen).
46'
Guéla Doué (Elfenbeinküste) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Erling Haaland.
44'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Marcus Pedersen.
42'
Vorbeigeschossen. Alexander Sørloth (Norwegen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Patrick Berg mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke Norwegen. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahim Sangaré.
42'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Norwegen) versucht es mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Elfenbeinküste und Norwegen ist 0:1. Antonio Nusa (Norwegen) trifft mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Martin Ødegaard.
38'
Ball abgeblockt. Martin Ødegaard (Norwegen) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antonio Nusa.
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37'
Foul von Alexander Sørloth (Norwegen).
37'
Yan Diomande (Elfenbeinküste) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
37'
Ball pariert. Erling Haaland (Norwegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexander Sørloth mit einer Flanke.
35'
Ball pariert. Emmanuel Agbadou (Elfenbeinküste) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
34'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Berg.
33'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Torbjørn Heggem.
31'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Erling Haaland.
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30'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Marcus Pedersen.
28'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Ajer.
28'
Vorbeigeschossen. Nicolas Pépé (Elfenbeinküste) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yan Diomande mit einer Flanke.
27'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Foul von David Møller Wolfe (Norwegen).
23'
Yan Diomande (Elfenbeinküste) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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23'
Ecke Norwegen. Die Ecke wurde verursacht von Guéla Doué.
21'
Vorbeigeschossen. Ghislain Konan (Elfenbeinküste) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Christ Inao Oulaï.
15'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Ajer.
11'
Foul von David Møller Wolfe (Norwegen).
11'
Nicolas Pépé (Elfenbeinküste) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
8'
Ecke Elfenbeinküste. Die Ecke wurde verursacht von Torbjørn Heggem.
8'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Elfenbeinküste) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Guéla Doué mit einer Flanke.
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5'
Antonio Nusa (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
5'
Foul von Guéla Doué (Elfenbeinküste).
3'
Abseits Norwegen. Marcus Pedersen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Sørloth im Abseits.
3'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Norwegen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Pedersen mit einer Flanke.
Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Elfenbeinküste und Norwegen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.