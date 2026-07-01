Harry Kane (England) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
93'
Foul von Axel Tuanzebe (DR Kongo).
93'
Marc Guéhi (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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93'
Foul von Fiston Mayele (DR Kongo).
91'
Wechsel England. John Stones kommt für Declan Rice.
91'
Foul von Anthony Gordon (England).
91'
Théo Bongonda (DR Kongo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (England) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson.
89'
Wechsel DR Kongo. Fiston Mayele kommt für Samuel Moutoussamy.
89'
Wechsel DR Kongo. Joris Kayembe kommt für Arthur Masuaku.
86'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen England und DR Kongo ist 2:1. Harry Kane (England) trifft mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Anthony Gordon.
86'
Ball pariert. Jude Bellingham (England) versucht es mit dem linken Fuß von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einem Steilpass.
85'
Ball pariert. Meschack Elia (DR Kongo) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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85'
Vorbeigeschossen. Anthony Gordon (England) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einer Flanke.
81'
Ezri Konsa (England) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
81'
Foul von Meschack Elia (DR Kongo).
79'
Vorbeigeschossen. Elliot Anderson (England) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Harry Kane.
76'
Wechsel DR Kongo. Edo Kayembe kommt für Ngal'ayel Mukau.
76'
Wechsel DR Kongo. Théo Bongonda kommt für Brian Cipenga.
75'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen England und DR Kongo ist 1:1. Harry Kane (England) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Anthony Gordon mit einer Flanke.
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73'
Eberechi Eze (England) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
73'
Foul von Brian Cipenga (DR Kongo).
72'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Wan-Bissaka.
70'
Wechsel England. Eberechi Eze kommt für Djed Spence.
70'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
66'
Foul von Ezri Konsa (England).
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66'
Yoane Wissa (DR Kongo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
65'
Nico O'Reilly (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
65'
Foul von Meschack Elia (DR Kongo).
64'
Wechsel DR Kongo. Meschack Elia kommt für Nathanaël Mbuku.
63'
Ecke DR Kongo. Die Ecke wurde verursacht von Elliot Anderson.
63'
Ball abgeblockt. Nathanaël Mbuku (DR Kongo) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brian Cipenga.
62'
Ecke DR Kongo. Die Ecke wurde verursacht von Nico O'Reilly.
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62'
Ball abgeblockt. Brian Cipenga (DR Kongo) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Sadiki.
61'
Wechsel England. Anthony Gordon kommt für Marcus Rashford.
61'
Wechsel England. Bukayo Saka kommt für Noni Madueke.
55'
Abseits DR Kongo. Nathanaël Mbuku spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ngal'ayel Mukau im Abseits.
54'
Vorbeigeschossen. Marcus Rashford (England) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Noni Madueke mit einer Flanke.
51'
Vorbeigeschossen. Marcus Rashford (England) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jude Bellingham nach einem Konter.
50'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Masuaku.
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49'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Ngal'ayel Mukau.
46'
Harry Kane (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
46'
Foul von Samuel Moutoussamy (DR Kongo).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen England und DR Kongo ist 0:1.
51'
Ball pariert. Harry Kane (England) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke.
51'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Nathanaël Mbuku.
50'
Elliot Anderson (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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50'
Foul von Samuel Moutoussamy (DR Kongo).
50'
Abseits DR Kongo. Noah Sadiki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brian Cipenga im Abseits.
48'
Djed Spence (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
48'
Foul von Ngal'ayel Mukau (DR Kongo).
47'
Ball pariert. Jude Bellingham (England) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Noni Madueke mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Yoane Wissa (DR Kongo) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz.
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41'
Jude Bellingham (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
41'
Foul von Ngal'ayel Mukau (DR Kongo).
40'
Ecke DR Kongo. Die Ecke wurde verursacht von Nico O'Reilly.
39'
Ball abgeblockt. Noni Madueke (England) versucht es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jude Bellingham.
38'
Marcus Rashford (England) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
38'
Foul von Ngal'ayel Mukau (DR Kongo).
38'
Abseits DR Kongo. Nathanaël Mbuku spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aaron Wan-Bissaka im Abseits.
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37'
Foul von Nico O'Reilly (England).
37'
Ngal'ayel Mukau (DR Kongo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
36'
Ball abgeblockt. Noni Madueke (England) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Ball abgeblockt. Marcus Rashford (England) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico O'Reilly.
35'
Vorbeigeschossen. Nico O'Reilly (England) versucht es mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Noni Madueke.
35'
Ball abgeblockt. Harry Kane (England) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Foul von Nico O'Reilly (England).
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34'
Nathanaël Mbuku (DR Kongo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Brian Cipenga (DR Kongo) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Arthur Masuaku.
30'
Ball pariert. Jude Bellingham (England) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke.
28'
Noah Sadiki (DR Kongo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Djed Spence (England) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
27'
Foul von Noah Sadiki (DR Kongo).
26'
Das Spiel läuft wieder.
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23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
Foul von Marcus Rashford (England).
21'
Aaron Wan-Bissaka (DR Kongo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
19'
Jude Bellingham (England) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Foul von Jude Bellingham (England).
19'
Nathanaël Mbuku (DR Kongo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
17'
Foul von Noni Madueke (England).
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17'
Brian Cipenga (DR Kongo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
14'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Moutoussamy.
11'
Foul von Brian Cipenga (DR Kongo).
11'
Noni Madueke (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
10'
Nathanaël Mbuku (DR Kongo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
10'
Foul von Nico O'Reilly (England).
10'
Das Spiel läuft wieder.
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9'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lionel Mpasi (DR Kongo).
7'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen England und DR Kongo ist 0:1. Brian Cipenga (DR Kongo) trifft mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Chancel Mbemba mit einem langen Ball.
3'
Ngal'ayel Mukau (DR Kongo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
3'
Foul von Marcus Rashford (England).
2'
Abseits DR Kongo. Chancel Mbemba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yoane Wissa im Abseits.
Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen England und DR Kongo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.