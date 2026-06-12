Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Amar Dedic.
39'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Amar Memic.
38'
Vorbeigeschossen. Tani Oluwaseyi (Kanada) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stephen Eustaquio mit einer Flanke nach einer Ecke.
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38'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Sead Kolasinac.
38'
Ball abgeblockt. Jonathan David (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tani Oluwaseyi.
38'
Ball abgeblockt. Tani Oluwaseyi (Kanada) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stephen Eustaquio mit einer Flanke.
37'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Amar Dedic.
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34'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Jovo Lukic.
32'
Vorbeigeschossen. Tani Oluwaseyi (Kanada) versucht es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alistair Johnston.
30'
Ball abgeblockt. Ismaël Koné (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stephen Eustaquio mit einem langen Ball.
29'
Jonathan David (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
29'
Foul von Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina).
28'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Sead Kolasinac.
28'
Ball abgeblockt. Jonathan David (Kanada) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Liam Millar.
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27'
Tajon Buchanan (Kanada) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
27'
Foul von Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina).
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Luc De Fougerolles (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
23'
Foul von Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina).
21'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina ist 0:1. Jovo Lukic (Bosnien und Herzegowina) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Sead Kolasinac nach einer Ecke.
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20'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Richie Laryea.
19'
Foul von Stephen Eustaquio (Kanada).
19'
Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
17'
Ismaël Koné (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
17'
Foul von Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina).
17'
Ball pariert. Jonathan David (Kanada) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
15'
Das Spiel läuft wieder.
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15'
Das Spiel ist unterbrochen (Bosnien und Herzegowina).
14'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin Tahirovic.
13'
Ball pariert. Jovo Lukic (Bosnien und Herzegowina) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ivan Basic mit einer Flanke.
12'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amar Memic (Bosnien und Herzegowina).
11'
Alistair Johnston (Kanada) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Foul von Alistair Johnston (Kanada).
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11'
Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Jovo Lukic (Bosnien und Herzegowina) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ivan Basic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
5'
Foul von Liam Millar (Kanada).
5'
Amar Dedic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
2'
Foul von Alistair Johnston (Kanada).
2'
Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
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1'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.