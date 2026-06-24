Tajon Buchanan (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
58'
Wechsel Kanada. Liam Millar kommt für Ali Ahmed.
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58'
Wechsel Kanada. Tani Oluwaseyi kommt für Cyle Larin.
58'
Wechsel Kanada. Stephen Eustaquio kommt für Mathieu Choinière.
57'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Schweiz und Kanada ist 2:0. Johan Manzambi (Schweiz) trifft mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Breel Embolo.
55'
Foul von Johan Manzambi (Schweiz).
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55'
Derek Cornelius (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
51'
Foul von Rubén Vargas (Schweiz).
51'
Alistair Johnston (Kanada) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
46'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Schweiz und Kanada ist 1:0. Rubén Vargas (Schweiz) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Johan Manzambi mit einer Flanke.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schweiz und Kanada ist 0:0.
49'
Foul von Breel Embolo (Schweiz).
49'
Jonathan David (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
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46'
Ecke Schweiz. Die Ecke wurde verursacht von Mathieu Choinière.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Jonathan David (Kanada) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tajon Buchanan.
43'
Foul von Rubén Vargas (Schweiz).
43'
Luc De Fougerolles (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
41'
Ecke Kanada. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
41'
Ball pariert. Ali Ahmed (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jonathan David.
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40'
Vorbeigeschossen. Alistair Johnston (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
39'
Foul von Remo Freuler (Schweiz).
39'
Ali Ahmed (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Granit Xhaka (Schweiz) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoß.
37'
Breel Embolo (Schweiz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
37'
Foul von Richie Laryea (Kanada).
34'
Abseits Kanada. Mathieu Choinière spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cyle Larin im Abseits.
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33'
Ball pariert. Cyle Larin (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan David mit einem Steilpass.
32'
Granit Xhaka (Schweiz) sieht eine Gelbe Karte.
32'
Cyle Larin (Kanada) sieht eine Gelbe Karte.
30'
Granit Xhaka (Schweiz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
30'
Foul von Mathieu Choinière (Kanada).
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
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22'
Abseits Schweiz. Remo Freuler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Johan Manzambi im Abseits.
21'
Foul von Breel Embolo (Schweiz).
21'
Richie Laryea (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
20'
Ball pariert. Luc De Fougerolles (Kanada) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mathieu Choinière mit einer Flanke.
19'
Foul von Ricardo Rodríguez (Schweiz).
19'
Tajon Buchanan (Kanada) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
18'
Foul von Rubén Vargas (Schweiz).
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18'
Mathieu Choinière (Kanada) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
17'
Ball pariert. Breel Embolo (Schweiz) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ricardo Rodríguez mit dem Kopf.
16'
Foul von Luca Jaquez (Schweiz).
16'
Richie Laryea (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
15'
Foul von Ricardo Rodríguez (Schweiz).
15'
Tajon Buchanan (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
13'
Abseits Kanada. Ali Ahmed spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cyle Larin im Abseits.
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12'
Abseits Kanada. Luc De Fougerolles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cyle Larin im Abseits.
11'
Foul von Luca Jaquez (Schweiz).
11'
Richie Laryea (Kanada) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
11'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (Schweiz) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ball pariert. Breel Embolo (Schweiz) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ricardo Rodríguez mit einem Steilpass.
10'
Johan Manzambi (Schweiz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
10'
Foul von Luc De Fougerolles (Kanada).
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7'
Breel Embolo (Schweiz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
7'
Foul von Derek Cornelius (Kanada).
5'
Ecke Schweiz. Die Ecke wurde verursacht von Alistair Johnston.
4'
Luca Jaquez (Schweiz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
4'
Foul von Richie Laryea (Kanada).
3'
Foul von Luca Jaquez (Schweiz).
3'
Ali Ahmed (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
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2'
Foul von Djibril Sow (Schweiz).
2'
Richie Laryea (Kanada) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Schweiz und Kanada.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.