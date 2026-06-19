USA lösen Ticket für die nächste Runde

Die USA haben bei der Heim-WM vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase perfekt gemacht. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino setzte sich in Seattle mit 2:0 gegen Australien durch und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Für die Tore sorgten ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) sowie Alex Freeman kurz vor der Pause. Vor 66.925 Zuschauern im ausverkauften Lumen Field dominierten die Gastgeber die Partie über weite Strecken und ließen den Ausfall von Starspieler Christian Pulisic nicht erkennen.

Mit dem Erfolg gelingt den USA erstmals seit 1930 ein WM-Start mit zwei Siegen. Australien wahrt trotz der Niederlage die Chance auf das Weiterkommen und trifft im letzten Gruppenspiel auf Paraguay.