«War eine traumhafte Nacht» – USA überzeugen zum Start

Doppeltorschütze Folarin Balogun dachte nach dem höchsten WM-Sieg einer US-Herren-Nationalmannschaft und der überzeugenden Auftakt-Party schnell an das ganz große Ziel bei dieser Fußball-WM: Den Titel. 4:1 (3:0) gewannen die Co-Gastgeber ihren Start gegen Paraguay und etablierten sich sofort als Favorit in ihrer Gruppe D.

Mit zwei Toren hatte Balogun entscheidenden Anteil am auch spielerisch beeindruckenden ersten Auftritt und erinnerte dann an die Worte seines Trainers Mauricio Pochettino: «Er hat es oft gesagt: Warum nicht wir? Wir müssen daran glauben. Wenn du nicht an dich glaubst, schaffst du gar nichts», sagte der Stürmer. «Es ist ein Traum. Das war eine traumhafte Nacht.»

Tillman freut sich über ein Heimspiel

Leverkusen-Profi Malik Tillman blickte zwar nicht gleich in Richtung WM-Finale am 18. Juli vor den Toren New Yorks, aber auch der Vorlagengeber zum 3:0 durch Balogun empfand den Auftakt vor Promis wie Tom Cruise, David Beckham oder US-Außenminister Marco Rubio als Zeichen großer Stärke und Souveränität im Umgang mit den großen Erwartungen bei diesem Turnier.

«Wir können sehr selbstbewusst auftreten in den nächsten zwei Spielen», sagte der in Nürnberg geborene Profi, dem insbesondere die lautstarke und frenetische Unterstützung im Stadion südlich von Los Angeles gut gefiel. «Wir hatten vorher schon Fragen. Zum Beispiel im letzten Sommer beim Gold Cup gegen Guatemala, da war das ganze Stadion gegen uns, obwohl es ein Heimspiel war», erzählte er.

Gegen Paraguay aber sorgte die große Mehrheit der offiziell 70.492 Zuschauer – einige Plätze und Suiten blieben für die komplette Dauer der Partie ungenutzt – für echte WM-Atmosphäre und einen klaren Heimvorteil. «Als Amerikaner dieses Publikum zu haben, all das Rot, Weiß und Blau, all die roten und weißen Streifen auf den Shirts – es war großartig», sagte Christian Pulisic. Der Anführer des Teams war zur Halbzeit beim Stand von 3:0 ausgewechselt worden, gab nach der Partie aber Entwarnung. Er habe nur einen Schlag abbekommen an der linken Wade, er mache sich keine Sorgen.

Balogun lässt Experten schwärmen

Mit einem Eigentor von Damian Bobadilla (7. Minute) hatte die Partie früh die von den US-Fans erhoffte Richtung eingeschlagen, Doppeltorschütze Balogun (31. Minute/45.+5) sorgte noch vor der Pause für ausgelassene Stimmung und einen perfekten Einstand. «Das war die beste erste Halbzeit einer Männer-Nationalmannschaft auf WM-Ebene jemals. Komplette Dominanz. Es geht nicht besser», sagte Ex-Nationalspieler Alexi Lalas zur Pause im TV-Sender FOX.

Lalas war 1994 mit den USA bei der letzten Heim-WM zum Start gegen die Schweiz nicht über ein 1:1 hinausgekommen. 32 Jahre später mussten seine Nachfolger zwar das 1:3 durch Mauricio hinnehmen (73.), kamen durch Mönchengladbachs Giovanni Reyna in der achten Minute der Nachspielzeit aber auch noch zum vierten Treffer des Abends – und machten den Rekordsieg für eine Männer-Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM damit perfekt.

«Das war auf jeden Fall ein Statement. Drei Tore in der ersten Halbzeit, im Eröffnungsspiel. Das hat sich schon nach einem echten Statement angefühlt», sagte Balogun. «Die USA zeigen ihre bisher beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft, wobei Folarin Balogun Paraguay vernichtend schlägt – nachdem Donald Trump beschlossen hatte, NICHT dabei zu sein», kommentierte die britische «Daily Mail» den Auftakt des dritten Co-Gastgebers. Nächster Gegner ist in Seattle Australien.