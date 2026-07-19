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WM 2026
Weltmeisterschaft - Analyse | Spanien - Argentinien | Finale Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA
Weltmeisterschaft - Analyse | Frankreich - England | Spiel um Platz 3 Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA
1 – 0
Spanien
Spielende
Argentinien
Lies die Spielanalyse
4 – 6
Frankreich
Spielende
England
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