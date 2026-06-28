Le Canada arrache la qualification dans les arrêts de jeu

Le Canada a arraché, dans les arrêts de jeu, la qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde, en dominant l'Afrique du Sud 1-0. C'est Stephen Eustaquio qui a apporté la délivrance en reprenant du droit, de l'entrée de la surface, un ballon mal repoussé par la défense sud-africaine.

Jusqu'alors, un Canada dominateur avait buté sur une équipe bien organisée, et a peiné à se procurer des occasions. Le pays organisateur, même s'il a dû partir à Los Angeles pour ce match, continue donc sa route. Au tour suivant, il affrontera le vainqueur de Pays-Bas Maroc pour une place en finale.