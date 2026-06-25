Qualification surprise de l'Afrique du Sud en 16es de finale

Surprise à Monterrey: l’Afrique du Sud s’est qualifiée mercredi pour les 16es de finale du Mondial-2026 grâce à un succès (1-0) face à la Corée du Sud, qui se retrouve en ballottage défavorable à la 3e place du groupe A.

Le Mexique, qui avait déjà assuré la première place du groupe, a tout de même étrillé et éliminé dans le même temps la République tchèque (3-0). Le pays coorganisateur est le premier à enregistrer trois victoires en autant de matches disputés.

Décevants en ouverture contre l’hôte mexicain (défaite 2-0) puis face à la faible République tchèque (1-1), les Bafana Bafana se sont rebellés pour une première qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde, à leur quatrième participation.

Ils affronteront, dimanche, à Los Angeles, le Canada, deuxième du groupe B, pour une place en huitièmes de finale.

Les Coréens sont passés à côté de leur match

Plus dangereux que leurs adversaires, ils ont concrétisé, mercredi, à la 63ᵉ minute, avec enchaînement contrôle-frappe du pied gauche de Thapelo Maseko.

À l’inverse décevante après un début de tournoi plutôt convaincant, la Corée du Sud de Son Heung-min et Lee Kang-in n’a pas su tirer profit de sa possession de balle (60%), se procurant quelques occasions en début de match, et une dernière de la tête avec Park Jin-seob (90e+3), sans toutefois mettre trop la pression sur les cages de Ronwen Williams (huit tirs, trois cadrés).

S’ils ne sont pas encore éliminés, les Coréens vont devoir attendre un peu pour savoir s’ils arrachent une place parmi les huit meilleurs troisièmes. Avec 3 points et une différence de buts de -1, ils sont pour l’heure devancés par la Bosnie (4 points), qualifiée, mais mieux placés que l'Écosse (3 pts, -3).