Fin de match folle et qualification pour l’Algérie et l’Autriche

Un nul suffisait à l’Algérie et l’Autriche pour avancer en 16es de finale du Mondial, et c’est ce qui s’est produit samedi à Kansas City, au bout d’un match fou (3-3) qui leur délivre les deux derniers sésames, au détriment de l’Iran, dernier éliminé. Les Algériens, qui finissent parmi les huit meilleurs troisièmes, ont été portés par Rafik Belghali buteur et le capitaine Ryad Mahrez auteur d’un doublé. Ils affronteront la Suisse jeudi à Vancouver.

Les Autrichiens, qui ont marqué par Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer et Sasa Kalajdzic, décrochent eux une deuxième place au parfum légèrement empoisonné, puisqu’elle leur réserve un adversaire de taille le même jour à Los Angeles: l’Espagne championne d’Europe. La toute fin de la phase de groupes avait réservé son petit suspense, consistant en une course à trois pour deux récompenses. Algériens et Autrichiens avaient leur destin en mains tandis que les Iraniens étaient dépendants de la défaite de l’un d’eux, pour espérer continuer l’aventure de ce Mondial pas comme les autres.

Que dans son grand désarroi la Team Melli se rassure, quoi que pourrait laisser paraître le résultat de parité, idéal dès le départ pour les deux équipes, il n’eut à l’arrivée ni le parfum ni la saveur désagréables d’un hypothétique nouvel arrangement, quarante-quatre ans après le fameux «match de la honte» qui avait vu l’Autriche se laisser battre (1-0) par l’Allemagne de l’Ouest, pour les qualifier aux dépens de l’Algérie.