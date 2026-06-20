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Coupe du monde: l'Allemagne renverse la Côte d'Ivoire et file en 16es

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Coupe du monde 2026

Publié 21. juin 2026, 00:08

L'Allemagne souffre mais s'impose contre la Côte d'Ivoire

2. Journée

Allemagne
2 – 1
Côte d'Ivoire

Allemagne

résultat final

Côte d'Ivoire

01

F. Kessie

-

30

D. Undav

-

68

11

D. Undav

-

94

21

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
2
0

L'Allemagne a renversé la Côte d'Ivoire 2 à 1 et décroché sa qualification pour les 16es de finale du Mondial, samedi à Toronto, dans le choc du groupe E.

Un doublé de Deniz Undav (68e, 90e+4), contre un but du capitaine ivoirien Franck Kessié (30e) permet aux quadruples champions du monde de sortir de la phase de groupe pour la première fois depuis 2014 et d'effacer les échecs cuisants de 2018 et 2022.

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