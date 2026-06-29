Une énorme sensation. Un nouveau fiasco. Le modeste Paraguay a éliminé au terme d'une séance de tirs au but irrespirable l'Allemagne, quatre fois championne du monde, en seizièmes de finale du Mondial-2026 (1-1, 4 tab à 3), lundi, à Foxborough, près de Boston, et attend en huitièmes le vainqueur de France-Suède.

La Mannschaft, incapable de sortir des poules lors des éditions 2018 et 2022, est une nouvelle fois prématurément éliminée d'une Coupe du monde et on voit mal comment Julian Nagelsmann, son jeune sélectionneur de 38 ans, va pouvoir garder son poste, après cette nouvelle déroute.

Ses joueurs, pourtant, pensaient avoir fait le plus dur en finissant par trouver la faille dans la défense paraguayenne, sur leur 22ᵉ centre de la partie, lorsque Florian Wirtz, franchement pas à son aise, a trouvé Kai Havertz, pas vraiment plus adroit. L'attaquant d'Arsenal, au point de penalty, a dévié légèrement le ballon de l'arrière du crâne pour le placer dans le petit filet d'Orlando Gill, le gardien paraguayen (1-1, 54e).

Un gardien héros

Mais comme lors de cette séance de tirs au but où trois de ses tireurs se sont loupés (Havertz, Woltemade, Tah), l'Allemagne a été incapable de gagner un match qu'elle n'aurait pas dû perdre.

Tout le contraire du Paraguay, de son gardien héros et de son dernier tireur José Canale, qui, après deux balles de match manquées par ses partenaires, a qualifié son pays à la surprise générale en huitièmes de finale d'un Mondial où ils pourraient retrouver la France... comme en 1998, lorsque les Bleus avaient remporté leur première étoile.

«Évidemment, on avait analysé chaque joueur et chaque détail concernant les tireurs de penalty. Dieu merci, j'ai pu arrêter deux penalties (NDLR: face à Havertz et Woltemade). Nous avons éliminé un champion. C'est dédié à tous les Paraguayens», s'est réjoui Gill.

Hold-up parfait

Le hold-up était d'ailleurs déjà presque parfait avant l'égalisation d'Havertz. En toute fin d'une première période archidominée par la Mannschaft, la stupeur a gagné le Gillette Stadium, lorsque, sur l'une des seules incursions paraguayennes dans le camp adverse, le Strasbourgeois Julio Enciso a ouvert le score d'une tête rageuse (1-0, 42e).

Personne n'aurait pu prédire un tel scénario au vu du niveau affiché par l'Albirroja en phase de groupes, notamment lors du match d'ouverture face aux États-Unis perdu 4 à 1. Même contre l'Allemagne chancelante, percluse de doutes après un premier tour sans saveur.

Pour remédier à cela, Nagelsmann a tenté un pari en laissant sur le banc l'une de ses stars offensives, Jamal Musiala, hors de forme, après une saison perturbée par des blessures. Il a lancé d'entrée Deniz Undav, son «supersub» et le meilleur buteur allemand avec trois buts inscrits en sortie de banc.

Solidarité paraguayenne

Dès la 6ᵉ minute, l'attaquant de Stuttgart, servi par Kai Havertz dans la surface, s'est trouvé en excellente position, mais n'est pas parvenu à cadrer sa frappe (0-0). Remplacée à l'heure de jeu par Musiala, la sensation Undav a fait long feu, annonçant la suite pour la Mannschaft.

Avec près de 80% de possession de balle en première période, l'Allemagne a campé dans la moitié de terrain paraguayenne, pour ne pas dire dans la surface sud-américaine, sans parvenir toutefois à cadrer une seule frappe.

Le mérite en revient à la solidarité paraguayenne, acceptant en bloc d'attendre les assauts allemands, sans jamais être pris à défaut, le but d'Havertz excepté.

Un but annulé par la VAR

Bien défendre ne permet pourtant pas forcément de bien attaquer et il était écrit qu'une fois l'Allemagne revenue au score, le Paraguay allait attendre la séance de tirs au but, quand bien même celle-ci n'interviendrait qu'après les prolongations.

Si Jonathan Tah, après un corner, a bien cru contrecarrer ce plan, son but de la tête a été annulé par la VAR, après une faute de Waldemar Anton sur Gill (102e).

Les Sud-Américains ont contenu une Allemagne qui aura centré 49 fois, frappé 19 fois mais cadré que cinq fois. Et s'en sont remis à leur gardien. Un pari gagnant qui plonge les Allemands dans un océan de perplexité. Une fois encore. Les Bleus sont prévenus.