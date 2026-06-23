L'Angleterre bute sur la défense du Ghana

L’Angleterre a a buté sur le Ghana (0-0) mardi à Foxborough, près de Boston, pour son deuxième match du Mondial-2026. Les Anglais devront attendre leur ultime rencontre de groupe face au Panama samedi pour tenter de rallier les 16es de finale de la Coupe du monde américaine.

Les hommes de Thomas Tuchel ont pourtant donné un dernier coup de rein dans les cinq dernières minutes, les plus palpitantes d’une rencontre assez terne, pour faire craquer le mur dressé par la défense ghanéenne, mais ni le tir de Bukayo Saka, repoussé par Benjamin Asare, ni la tête de Nico O’Reilly sur la barre, ni la volée immanquable expédiée par Harry Kane au-dessus de la barre (86e) n’ont fait trembler les filets des Blacks Stars.

Le Ghana très défensif

«Normalement c’était un but évident pour nous, une énorme occasion et encore une autre en suivant, a déploré le sélectionneur Thomas Tuchel. «Ils ont été encore plus défensifs que lors de leur premier match, ils ont défendu en 4-5-1».

Avec 4 points chacun et avant la victoire de la Croatie face au Panama plus tard dans la soirée, ni l’Angleterre ni le Ghana ne sont encore qualifiés pour la phase à élimination directe.

Mais ce sont les Three Lions qui peuvent s’en vouloir le plus. Dans la première période où ils auront monopolisé le ballon près de 60% du temps, les Anglais ne sont pas parvenus à cadrer une seule de leurs six frappes.

Seul un coup franc de Declan Rice au quart d’heure de jeu, à 25 mètres, a provoqué un léger frisson dans les gradins copieusement garnis, avant que la balle ne s’envole loin du but ghanéen.

Le public s'insurge contre Partey et la pause fraîcheur

La première période de ce choc du groupe L a finalement été marquée par la bronca à l’encontre de Thomas Partey, le milieu ghanéen, poursuivi pour viols au Royaume-Uni, hué par les supporters anglais, soutenu par les siens pour son retour sur le terrain après avoir été interdit de séjour au Canada lors de la première rencontre des Black Stars face au Panama.

Le public britannique, à cheval sur l’esprit du football, s’est encore insurgé contre la pause fraîcheur au milieu de la première période, imposée alors même qu’il pleuvait à Boston, que la température était parfaitement clémente et que le jeu avait déjà été longuement interrompu après un choc tête contre tête entre Jordan Ayew et Reece James, nécessitant la pose d’un bandage au premier pendant que le second recouvrait doucement ses esprits.

Kane à la traîne pour le titre de meilleur buteur

La seconde période a beaucoup ressemblé à la première: assauts répétés des Anglais, contre-attaques stériles des Ghanéens et pause fraîcheur conspuée.

Les Three Lions ont tout de même réussi à cadrer une frappe, la première de la rencontre à l’heure de jeu grâce Anthony Gordon, du pied droit, aux abords de la surface, mais elle a été captée aisément par Benjamin Asare devant sa ligne (0-0, 57e).

Dix minutes plus tard, Kane, devenu mardi le troisième joueur le plus capé d’Angleterre avec ses 116 sélections derrière Peter Shilton (125) et Wayne Rooney (120), a manqué une occasion d’ouvrir le score et pris ainsi du retard sur Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland, lancés dans une course échevelée pour devenir le meilleur buteur de cette Coupe du monde. Un coup d’arrêt sans conséquences pour lui et ses partenaires. Mais un coup d’arrêt tout de même.