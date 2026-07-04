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Coupe du monde 2026: l'Argentine bat le Cap-Vert (3-2) dans un match d'anthologie

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Coupe du monde 2026

Publié 04. juillet 2026, 03:01

Héroïque, le Cap-Vert sort la tête haute contre un Messi record

Seizièmes de finale

Argentine
3 – 2
Cap-Vert

Argentine

résultat final

Cap-Vert

L. Messi

-

29

10
11

Deroy Duarte

-

59

Lisandro Martínez

-

92

21
22

Sidny Cabral

-

103

Diney Borges

-

111

(c.s.c)
32

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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2

L'Argentine, tenante en titre, s'est très difficilement qualifiée pour les 8es de finale du Mondial-2026, où elle affrontera l'Egypte, en venant à bout, après prolongation (3-2), du Cap-Vert pourtant néophyte dans la compétition, vendredi à Miami.

Lionel Messi a ouvert le score, son 7e but du tournoi, portant à 20 son record en Coupe du monde (29e), mais Deroy Duarte a égalisé pour les Capverdiens (59e). Dans la prolongation, Lisandro Martinez a redonné l'avantage à l'Albiceleste (92e) et, à la stupéfaction générale, Lopes Cabral a remis les deux équipes à égalité d'une frappe somptueuse (103e).

C'est finalement un but contre son camp de Diney Borges, après un corner de Messi, qui a libéré les Argentins (111e).

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