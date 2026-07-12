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Coupe du monde 2026: l'Argentine bat la Suisse 3-1 après prolongations

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Coupe du monde 2026

Publié 12. juillet 2026, 05:52

En galère contre la Suisse, l'Argentine s'en sort encore une fois

Quarts de finale

Argentine
3 – 1
Suisse

Argentine

résultat final

Suisse

A. Mac Allister

-

10

10
11

D. Ndoye

-

67

J. Alvarez

-

112

21

Lautaro Martínez

-

121

31

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
Source préférée

L'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant la Suisse 3 à 1 après prolongation, samedi à Kansas City, et affrontera l'Angleterre mercredi pour une place en finale.

L'Albiceleste s'est imposée grâce à Julian Alvarez, auteur d'une frappe sublime (122e) et Lautaro Martinez (120+1). Elle avait ouvert le score par Alexis Mac Allister, de la tête après un corner de Lionel Messi (10e). Dan Ndoye avait égalisé pour la Nati (67e), réduite à dix après un deuxième carton jaune récolté par Breel Embolo pour simulation.

Les Argentins, tenants du titre, viseront une septième finale de Coupe du monde, eux qui en ont déjà gagné trois. Mais à Atlanta, ils devront d'abord écarter de leur route les Anglais, victorieux face à la Norvège (2-1 a.p.) lors d'un grand classique de l'épreuve suprême qui a souvent offert de grands matches.

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