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Coupe du monde 2026: l'Australie et l'Égypte jouent leur première victoire en phase finale

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Coupe du monde 2026

Publié 03. juillet 2026, 22:58

L'Égypte se qualifie aux tirs au but face à l'Australie

Seizièmes de finale

Australie
3 – 5
Égypte

Australie

résultat final

Égypte

01

Emam Ashour

-

13

Mohamed Hany

-

55

(c.s.c)
11
séance de tirs au but
24

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
0
2

L’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 en s’imposant face à l’Australie (1-1, 4 tab à 2) vendredi, à Arlington près de Dallas, et pourrait affronter au prochain tour l’Argentine, qui affronte le Cap-Vert plus tard vendredi.

Opposés à des Australiens qui, comme eux, n’avaient encore jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du monde, les Pharaons l’ont emporté lors de la séance de tirs au but, ne manquant aucune des quatre tentatives qu’ils ont eu à frapper.

L’Égypte avait rapidement pris l’avantage grâce à une tête d’Emam Ashour (13e), avant l’égalisation des Socceroos sur un but contre son camp de Mohamed Hany (55e).

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