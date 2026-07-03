L’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 en s’imposant face à l’Australie (1-1, 4 tab à 2) vendredi, à Arlington près de Dallas, et pourrait affronter au prochain tour l’Argentine, qui affronte le Cap-Vert plus tard vendredi.

Opposés à des Australiens qui, comme eux, n’avaient encore jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du monde, les Pharaons l’ont emporté lors de la séance de tirs au but, ne manquant aucune des quatre tentatives qu’ils ont eu à frapper.

L’Égypte avait rapidement pris l’avantage grâce à une tête d’Emam Ashour (13e), avant l’égalisation des Socceroos sur un but contre son camp de Mohamed Hany (55e).