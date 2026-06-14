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Coupe du monde 2026: l'Australie bat la Turquie 2-0 à Vancouver

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Coupe du monde 2026

Publié 14. juin 2026, 09:42

L'Australie a calmé les ardeurs de la Turquie

1. Journée

Australie
2 – 0
Turquie

Australie

résultat final

Turquie

N. Irankunda

-

27

10

C. Metcalfe

-

75

20
Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
0
0

Ces Socceroos en imposent! Pour son entrée en lice dans le Mondial-2026, l’Australie, surmotivée, a donné une leçon de réalisme à la Turquie dont on était en droit d’attendre mieux et logiquement battue (2-0) samedi à Vancouver. Les Australiens, qui avaient donné du fil à retordre à l’Argentine de Lionel Messi, victorieuse (2-1) en 8es de finale il y a quatre ans sur sa route vers un troisième sacre, ont marqué deux très beaux buts.

Le premier par Nestory Irankuda, lancé en profondeur et qui, d’un contrôle, a réussi un grand pont sur son défenseur avant de tromper le gardien d’un tir imparable (27e). Le second a été l’œuvre de Connor Metcalfe, qui s’est tranquillement approché de la surface sans être inquiété, avant de décocher une frappe tendue au premier poteau (75e).

Entre-temps? Pour son retour en Coupe du monde, 24 ans après, la Turquie a monopolisé le ballon mais a souvent joué à l’envers et trop rarement cadré ses tentatives. Seul éclair: Abdülkerim Bardakci a bien cru marquer un but exceptionnel, mais sa demi-volée s’est fracassée sur le poteau, le ballon ayant été effleuré – suffisamment – par les doigts du gardien Patrick Beach.

Et voilà les Australiens qui rejoignent en tête du groupe D les États-Unis, principal coorganisateur du tournoi, auteurs également d’une probante entrée en lice en écrasant le Paraguay la veille à Los Angeles (4-1).

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