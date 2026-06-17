L'Autriche bat la Jordanie

AFP

L'Autriche a parfaitement entamé sa Coupe du monde mardi soir à San Francisco en s'imposant 3-1 contre la Jordanie, un résultat qui lui permet de prendre la deuxième place du groupe J, devancée à la différence de buts par l'Argentine.

Romano Schmid a ouvert le score dès la 21e minute en envoyant un missile dans la lucarne du portier jordanien Yazeed Abulaila. Novice en Coupe du monde, la Jordanie a égalisé à la 50e par Ali Olwan.

Mais l'Autriche a repris l'avantage grâce à un but contre son camp du défenseur central jordanien Yazan Al-Arab, avant de plier les débats au bout du temps additionnel avec un penalty de Marko Arnautovic.

Au terme de cette première journée, les Autrichiens totalisent trois points, comme l'Argentine qui, portée par un Lionel Messi stratosphérique auteur d'un triplé, a écrasé (3-0) l'Algérie à Kansas City.