Longtemps menée mais délivrée par l'entrée de Romelu Lukaku, la Belgique est parvenue à décrocher un match nul face à l'Égypte (1-1) lundi à Seattle, dans le choc du groupe G face au demi-finaliste de la CAN-2025.

Arrivés au Mondial-2026 forts d'une série de 13 matches sans défaite, les Diables rouges ont d'abord été à la peine. Trop souvent dominés dans les duels, imprécis techniquement et laxistes en défense, ils ont été sanctionnées dès la 20ᵉ minute de jeu, d'une frappe d'Emam Ashour imparable pour Thibaut Courtois.

Mais dans une deuxième mi-temps très enlevée où le danger est allé d'un but à l'autre, le défenseur égyptien Mohamed Hany a marqué contre son camp sous la pression de Romelu Lukaku (66ᵉ), quelques secondes après l'entrée en jeu du puissant attaquant belge.

Avec ce point glané, les joueurs de Rudi Garcia portent leur série d'invincibilité à 14 rencontres et ne font pas une mauvaise opération dans la course à la qualification dans un groupe où l'adversité sera moindre face à l'Iran et à la Nouvelle-Zélande.

Mais il leur faudra être moins brouillons et avoir plus d'idées avec le ballon à l'approche d'éventuels seizièmes de finale pour éviter un nouveau crash.

Si elle est arrivée aux États-Unis en pleine confiance et avec un statut d'outsider au titre mondial, la Belgique reste malgré tout sur deux tournois majeurs manqués avec une élimination au premier tour du Mondial-2022 et en huitièmes de finale de l'Euro-2024.

Lukaku en 22 secondes

Dans une rencontre jouée à la mi-journée et sous un soleil de plomb à Seattle, les Belges ont été les premiers à se signaler offensivement d'une frappe non cadrée de Kevin De Bruyne (7ᵉ ). Mais ce sont les Pharaons qui ont ensuite été les plus tranchants, les Belges manquant souvent d'inspiration à l'image de leur ailier Jérémy Doku, bien contenu par la défense égyptienne.

Bien servi par Mohamed Salah à 25 mètres des buts de Thibaut Courtois, Ashour a profité de l'espace que lui a laissé Thomas Meunier pour ouvrir le score. Les joueurs d'Hossam Hassan auraient même pu doubler la mise sans une belle parade de Courtois sur une frappe de Mostafa Ziko (33ᵉ).

Face à une équipe des Pharaons où Salah (Liverpool) et Omar Marmoush (Manchester City) sont les deux seuls joueurs à évoluer en Europe, la Belgique a dû attendre la 53ᵉ minute pour se créer une véritable première occasion, lorsque De Bruyne a trouvé le poteau sur un coup franc à proximité de la surface.

S'en est suivi un enchaînement de situations infructueuses de part et d'autres jusqu'à l'entrée de Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge (89 buts en 124 apparitions) n'a eu besoin que de 22 secondes pour peser sur la défense égyptienne et contraindre Mohamed Hany à marquer contre son camp.

Les meilleures occasions ont ensuite été à l'avantage des Diables rouges dans une fin de rencontre emballante. Mais les deux sélections se sont quittées sur un match nul logique.