La Belgique a arraché sa qualification pour les 8e de finale du Mondial-2026 en battant le Sénégal grâce à un pénalty obtenu en fin de prolongation (3-2, ap), mercredi à Seattle.

Les Sénégalais ont mené 2 à 0 après des buts de Habib Diarra (24e) et Ismaila Sarr (51e) mais les Belges sont revenus en trois minutes grâce à Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e) avant d'obtenir un pénalty dans les ultimes minutes des prolongations, transformé par Tielemans (120e+5).

La Belgique rencontrera en 8e de finale, le 7 juillet toujours à Seattle, les États-Unis ou la Bosnie-Herzégovine qui jouent à San Francisco plus tard dans la journée (2h).