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Coupe du monde 2026: la Belgique renverse le Sénégal (3-2) en prolongation

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Coupe du monde 2026

Publié 02. juillet 2026, 00:58

Miraculée, la Belgique passe en prolongations contre le Sénégal

Seizièmes de finale

Belgique
3 – 2
Sénégal

Belgique

résultat final

Sénégal

01

H. Diarra

-

25

02

I. Sarr

-

51

R. Lukaku

-

86

12

Y. Tielemans

-

89

22

Y. Tielemans

-

125

32

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
9
2

La Belgique a arraché sa qualification pour les 8e de finale du Mondial-2026 en battant le Sénégal grâce à un pénalty obtenu en fin de prolongation (3-2, ap), mercredi à Seattle.

Les Sénégalais ont mené 2 à 0 après des buts de Habib Diarra (24e) et Ismaila Sarr (51e) mais les Belges sont revenus en trois minutes grâce à Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e) avant d'obtenir un pénalty dans les ultimes minutes des prolongations, transformé par Tielemans (120e+5).

La Belgique rencontrera en 8e de finale, le 7 juillet toujours à Seattle, les États-Unis ou la Bosnie-Herzégovine qui jouent à San Francisco plus tard dans la journée (2h).

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