La Bosnie domine le Qatar et se hisse dans le tableau final

La Bosnie-Herzégovine, qui a dominé le Qatar 3-1 mercredi, à Seattle, lors du dernier match du groupe B du Mondial 2026, s’est qualifiée pour les 16es de finale plus tard dans la journée, étant assurée de finir parmi les huit meilleurs troisièmes.

Derrière la Suisse (7 points) et le Canada (4 points), tous deux qualifiés, les Bosniens ont pris la troisième place avec 4 points également mais une moins bonne différence de buts que les Canadiens (-1 contre +5). Et ce goal-average, certes négatif, suffit à leur bonheur.

Car après la défaite de l'Écosse face au Brésil dans l’après-midi, au moins quatre troisièmes de groupe seront moins bien dotés que la Bosnie, qui atteint ainsi pour la première fois la phase à élimination directe, à l’occasion de sa deuxième participation à la compétition après 2014. Le Qatar, dernier de la poule, est lui, éliminé.

Une rencontre dominée par les Bosniens

Après avoir accroché le Canada (1-1), les joueurs de Sergej Barbarez avaient connu une désillusion contre les Helvètes, battus 4-1 après avoir longtemps tenu le nul.

Tombeurs de l’Italie en qualifications pour le Mondial, les coéquipiers de la légende locale, Edin Dzeko, ont globalement dominé la rencontre face aux Qataris.

Après un début de match plutôt terne, l’ailier de Salzbourg Kerim Alajbegovic a ouvert le score d’une puissante frappe pleine lucarne, de l’extérieur de la surface (29e).

Le capitaine qatarien réduit la marque

Après cette première banderille de l’attaquant de 18 ans, son aîné Dzeko, 40 ans, a trouvé indirectement le chemin des filets, à la réception d’un long centre, son tir étant détourné par le défenseur du Qatar Sultan Al-Brake (c.s.c, 34e).

Pour sa 150ᵉ sélection, Dzeko a failli tripler la mise quelques minutes plus tard, seul le poteau sauvant le gardien Mahmoud Abunada (39e).

Malgré la réduction du score par le capitaine des Bordeaux Hassan Al-Haydos (42e), les Bosniens ont réagi en deuxième période avec Ermin Mahmic (80e).