Carlo Ancelotti peut souffler: le Brésil a enfin lancé son Mondial-2026 en battant une équipe d'Haïti vaillante mais limitée (3-0), vendredi à Philadelphie, et pris la première place du groupe C au Maroc, victorieux de l'Écosse plus tôt.

Assaillie de critiques après son match nul (1-1) contre les Lions de l'Atlas, la Seleçao s'est reprise grâce à un doublé de Matheus Cunha (23e, 36e) et Vinicius Jr (45e+3) et devance les Marocains à la différence de but (+3 contre +1) en attendant le dernier match face à l'Écosse mercredi à Miami, pour lequel l'attaquant vedette Neymar devrait être prêt selon Carlo Ancelotti.

Un nul suffira alors à assurer l'une des deux premières places du groupe, dans lequel Haïti est déjà éliminé, faute de pouvoir rattraper l'Écosse à la troisième place.

Pour ce deuxième match, Ancelotti avait préféré Danilo à Ibanez sur le côté droit et Cunha à Igor Thiago en attaque.

Après un début de match brouillon, la Seleçao a pris le contrôle. Cunha a ouvert le score en reprenant un centre de Vinicius Jr repoussé par le gardien haïtien Johny Placide, et touché par le défenseur Hannes Delcroix (23e). L'ailier du Real Madrid s'est fait passeur pour l'attaquant de Manchester United, qui a marqué d'une frappe lourde (36e), puis a inscrit son deuxième but de la compétition, lancé dans l'axe par Lucas Paqueta (45e+3).

Un match complet

En seconde période, Gabriel Martinelli, tout juste entré en jeu, Douglas Santos et Endrick, lui aussi sorti du banc, ont eu la balle du KO.

Seule ombre au tableau, Raphinha s'est blessé en fin de première période, remplacé par Rayan (40e).

«C'était un match complet, bien meilleur en première mi-temps; en seconde période nous avons eu plus de contrôle, mais nous avons eu beaucoup d'occasions, nous aurions pu marquer plus», a estimé Carlo Ancelotti.

«En termes d'intensité, ça a été un bon match, a-t-il ajouté. Nous allons nous améliorer pour arriver en forme pour les matches à élimination directe»

Pour ce «Graal servi sur un plateau», selon leur sélectionneur Sébastien Migné, dans un stade comble (68 324 spectateurs) à l'ambiance chaleureuse, les Grenadiers avaient eux pour mission de «repousser leurs limites» pour leur retour en Coupe du monde après 52 ans d'absence (trois défaites en 1974).

Mais malgré leurs qualités technique et physique, ils se sont montrés limités tactiquement en faisant souvent le mauvais choix.

«Deux buts évitables»

«On a fait deux erreurs qui nous coûtent très cher» sur les deux premiers buts, a commenté le technicien français. «On a réajusté le tir en deuxième mi-temps, ce que j'ai aimé, c'est qu'on aurait pu sombrer, mais on a plié et pas totalement rompu en tout cas sur la seconde mi-temps».

Les joueurs «ont montré qu'ils méritaient leur place en Coupe du monde, malheureusement en face, c'est le Brésil.»

Migné avait aussi effectué deux changements avec Jean-Kévin Duverne au milieu à la place de Louicius Deedson et l'ailier d'Auxerre Josué Casimir pour Wilson Isidor. Il avait opté pour une formation très défensive avec cinq défenseurs et un attaquant de pointe Frantzdy Pierrot.

À la pause, Wilson Isidor a fait son retour dans une équipe plus offensive et s'est tout de suite montré dangereux sur une frappe contrée après avoir récupéré une mauvaise passe de Danilo (48e). Les meilleures occasions haïtiennes sont venues d'une tête décroisée sur corner de Ricardo Adé boxée par Alisson (61e) et d'une frappe de loin de Dominique Simon déviée par le gardien brésilien (90e+3).

Johny Placide s'est dit frustré car «ces buts-là sont évitables, en deuxième mi-temps on a été capables de faire de bonnes choses, avec quelques phases de jeu où ça ne s'est pas bien terminé. Le haut niveau, ce sont des petits détails, le Brésil a eu peu d'occasions et ils en ont mis trois», a-t-il ajouté.

Après deux défaites (1-0 contre l'Écosse), Haïti affrontera encore le Maroc mercredi à Atlanta avant de quitter la compétition.