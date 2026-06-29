Le Brésil renverse le Japon en toute fin de match et se qualifie

Le Brésil a renversé le Japon (2-1) grâce à un but de Gabriel Martinelli au bout du temps additionnel lundi à Houston pour se hisser en huitièmes de finale du Mondial-2026, où il affrontera dimanche la Norvège ou la Côte d’Ivoire.

Revenus au score grâce à Casemiro (56e) après l’ouverture du score de Kaishu Sano (29e), les Brésiliens ont dû attendre la cinquième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps pour que Martinelli ne leur évite les prolongations et leur permette de poursuivre la quête d’un sixième sacre inédit.

Défaits lors de leurs quatre huitièmes de finale en Coupe du monde (2002, 2010, 2018, 2022), les Japonais ont de nouveau échoué à remporter un match à élimination directe dans un Mondial.