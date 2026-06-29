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Coupe du monde: le Brésil renverse le Japon et file en huitièmes de finale

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Coupe du monde 2026

Publié 29. juin 2026, 21:14

Le Brésil renverse le Japon en toute fin de match et se qualifie

Seizièmes de finale

Brésil
2 – 1
Japon

Brésil

résultat final

Japon

01

K. Sano

-

29

Casemiro

-

56

11

Gabriel Martinelli

-

95

21

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
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1

Le Brésil a renversé le Japon (2-1) grâce à un but de Gabriel Martinelli au bout du temps additionnel lundi à Houston pour se hisser en huitièmes de finale du Mondial-2026, où il affrontera dimanche la Norvège ou la Côte d’Ivoire.

Revenus au score grâce à Casemiro (56e) après l’ouverture du score de Kaishu Sano (29e), les Brésiliens ont dû attendre la cinquième minute du temps additionnel de la seconde mi-temps pour que Martinelli ne leur évite les prolongations et leur permette de poursuivre la quête d’un sixième sacre inédit.

Défaits lors de leurs quatre huitièmes de finale en Coupe du monde (2002, 2010, 2018, 2022), les Japonais ont de nouveau échoué à remporter un match à élimination directe dans un Mondial.

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