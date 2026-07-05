La Norvège, solide et portée par deux buts d'Erling Haaland en fin de match, est parvenue à se débarrasser du Brésil, battu 2 à 1 dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde à East Rutherford, en banlieue de New York.

La Seleçao, qui ne décrochera donc pas sa sixième étoile cette année, a manqué un penalty en début de rencontre, quand l'excellent gardien norvégien Orjan Haskjold Nyland a repoussé la tentative de Bruno Guimaraes (13e). Il n'a pas pu arrêter un second penalty, transformé trop tardivement au bout du temps additionnel par la star Neymar.

La Norvège disputera le premier quart de finale de son histoire en Coupe du monde contre le Mexique ou l'Angleterre.