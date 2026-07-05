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Coupe du monde 2026: Haaland élimine le Brésil d'un doublé retentissant

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Coupe du monde 2026

Publié 06. juillet 2026, 00:11

Le cyborg Haaland élimine le Brésil d'un doublé retentissant

Huitièmes de finale

Brésil
1 – 2
Norvège

Brésil

résultat final

Norvège

01

E. Haaland

-

79

02

E. Haaland

-

90

Neymar

-

100

12

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
1
3

La Norvège, solide et portée par deux buts d'Erling Haaland en fin de match, est parvenue à se débarrasser du Brésil, battu 2 à 1 dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde à East Rutherford, en banlieue de New York.

La Seleçao, qui ne décrochera donc pas sa sixième étoile cette année, a manqué un penalty en début de rencontre, quand l'excellent gardien norvégien Orjan Haskjold Nyland a repoussé la tentative de Bruno Guimaraes (13e). Il n'a pas pu arrêter un second penalty, transformé trop tardivement au bout du temps additionnel par la star Neymar.

La Norvège disputera le premier quart de finale de son histoire en Coupe du monde contre le Mexique ou l'Angleterre.

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