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Ça a chanté, tapé dans les mains, vibré: à Houston, les supporters marocains ont porté leurs Lions jusqu'aux quarts de finale, au terme du premier huitième de finale du Mondial face au Canada (3-0).



Le Maroc a d’abord souffert, puis perdu son buteur vedette, mais est sorti vainqueur de son huitième de finale face au Canada (3-0). À Houston, ce sont les supporters marocains qui ont donné le ton dans les tribunes, chantant et tapant dans les mains tout le long du match pour porter leurs Lions. Mais sur le terrain, c'est d'abord le Canada qui a imposé son rythme. Il faut ainsi un sauvetage de Bounou devant Oluwaseyi pour empêcher les Nord-Américains d'ouvrir le score (10e).

Quelques minutes plus tard, coup dur pour le Maroc: son meilleur buteur du tournoi (3 buts) quitte ses coéquipiers sur blessure. Les Marocains parviennent néanmoins à mettre le pied sur le ballon, sans toutefois se montrer vraiment dangereux dans une première période hachée et rugueuse, marquée par pas moins de six cartons, dont quatre pour le Maroc.

Contre la France ou le Paraguay

Au retour des vestiaires, tout bascule. Sur un coup franc excentré, Hakimi trouve Ounahi, qui ouvre le score (1-0, 50e). Les supporters marocains exultent enfin. Le Maroc laisse ensuite le ballon aux Canadiens et joue parfois avec le feu dans sa propre surface. Un coup franc de David, aux 18 mètres, passe au-dessus. Bounou doit encore s'employer pour détourner une frappe lointaine du même David (79e).

Le Canada pousse pour revenir, mais s'expose. Sur un contre parfaitement mené par Diaz, Ounahi, encore lui, tue le match (2-0, 82e). Rahimi enfoncera le clou à la toute dernière minute des arrêts de jeu (3-0, 98e)!

Le Maroc devient la première nation qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du monde. Il y affrontera le vainqueur du choc entre la France et le Paraguay. La soirée pourrait être longue pour les supporters marocains à Houston, qui a vu les choses en grand pour les festivités des 250 ans de l'indépendance américaine.