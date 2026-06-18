Le Canada, coorganisateur du Mondial-2026, s’est rapproché des 16es de finale, en écrasant le Qatar (6-0), grâce notamment à un triplé de Jonathan David, jeudi à Vancouver où la fête a été ternie par la grave blessure à une jambe d’Ismael Kone. Un résultat nul mardi prochain face à la Suisse, qui compte également quatre points - mais une moins bonne différence de buts (+6/+3) grâce à sa victoire contre la Bosnie-Herzégovine (4-1) plus tôt à Los Angeles, suffira aux Canadiens pour finir en tête du groupe B.

En attendant, pour leur troisième participation après 1986 et 2022, les Canucks ont non seulement enfin découvert le goût d’une première victoire dans une Coupe du monde, après huit rencontres (six défaites et un nul jusqu’ici), mais ils sentent désormais poindre le doux parfum d’une qualification probable pour la phase à élimination directe. «Il faudra quelques jours pour réaliser pleinement, mais nous savons bien sûr que ce que nous avons accompli aujourd’hui est historique pour le pays et l’avoir fait de cette manière est vraiment incroyable», a commenté Jonathan David après-coup.

L’ancien Lillois, évoluant désormais à la Juventus Turin, a été le grand contributeur du succès canadien. En première période, il a d’abord été à l’origine de l’ouverture du score de Cyle Larin (16e), qui a repris victorieusement sa tentative repoussée par le gardien. Puis il a réussi un doublé, en expédiant une reprise de volée (29e) et en se jetant sur un ballon qui trainait près du but (45e+3).