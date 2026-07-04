La Colombie est parvenue à retrouver les 8es de finale de la Coupe du monde, où elle s’était arrêtée en 2018. Getty Images via AFP

Un but rapide de Jhon Arias a permis aux Cafeteros, largement dominateurs, de retrouver les 8es de finale où ils affronteront la Suisse mardi à Vancouver. Dans la fournaise de Kansas City, le score resté serré, n’a pas reflété la grande domination de la Colombie. Les hommes de Nestor Lorenzo ont simplement manqué d’un peu d’efficacité devant les cages gardées par un excellent Lawrence Ati Zigi.

La Colombie est tout de même parvenue à retrouver les 8es de finale de la Coupe du monde, où elle s’était arrêtée en 2018, après avoir manqué l’édition 2022. La Tricolor essaiera face à la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale, son plus haut stade atteint en 2014.

Héros du Mondial justement disputé il y a douze ans avec six buts, le capitaine James Rodriguez a participé à la domination des siens, mais est sorti à la pause, symbole du temps qui passe et de ses jambes de 34 ans qui déclinent, comme son influence sur le jeu.

C’est Gustavo Puerta qui a régné vendredi sur le coeur du terrain, et servi les courses de ses attaquants, tout aussi tranchantes que leurs retours défensifs, à l’image de l’infatigable Luis Diaz, dont l’engagement n’a pas pâti de la chaleur de fin de journée (environ 30 degrés).

La grinta de Diaz

Si le Ghana s’est montré dès la première minute avec Thomas Partey, sa lourde frappe n’a pas été cadrée, comme les sept autres tirs de son équipe sur la totalité de la rencontre. Les Colombiens ont eux frappé 20 fois au but, et marqué sur le premier de leurs huit tirs cadrés. Juste après avoir écopé d’un carton jaune, Jhon Arias s’est retrouvé seul au second poteau pour reprendre un centre de Luis Suarez, entré dès la 5e minute à la place de Jhon Cordoba, victime d’une blessure musculaire (14e).

Luis Diaz a cru faire le break en se jetant au second poteau pour tacler un ballon dans le but, mais a été signalé hors-jeu par le trio arbitral français (56e). «Il vit pour le but. C’est normal de rater, le but va finir par s’ouvrir pour lui et il ne s’arrêtera plus», a déclaré Lorenzo au micro des diffuseurs, saluant le «match énorme» de ses joueurs. Les Cafeteros ont buté à plusieurs reprises sur Zigi: d’une tête du latéral Johan Mojica (45+1), d’une frappe enroulée de Puerta (55e), avec Diaz (58e) et encore sur une tête de Davinson Sanchez (81e).

La Colombie a pris au passage une petite revanche sur son ancien sélectionneur Carlos Queiroz, sur le banc du Ghana depuis deux mois. Le vétéran portugais de 73 ans avait connu un passage décevant en Colombie entre février 2019 et décembre 2020 qui avait débuté la campagne de qualification ratée pour le Mondial-2022.