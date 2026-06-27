Le Portugal s’en sort indemne contre la Colombie

Le Portugal, déjà qualifié, devait battre la Colombie pour finir en tête du groupe K, au lieu de quoi les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont dû se contenter samedi d’un nul flatteur (0-0) face à des Cafeteros bouillants à qui il n’a manqué que le réalisme. Première de la poule, la Colombie sera opposée au Ghana vendredi prochain à Kansas City. Les Portugais affronteront, eux, la Croatie, la veille à Toronto, pour des retrouvailles entre CR7 et Luka Modric, anciens compères du Real Madrid désormais quadragénaires.

En attendant, un autre parfum de nostalgie précédait celles du jour à Miami, entre Ronaldo, 41 ans, et James Rodriguez, 34 ans, qui ont aussi partagé le maillot merengue entre 2014 et 2017, sans que le premier ne parvienne à confirmer son sursaut entrevu lors du match précédent face à l’Ouzbékistan (doublé), après son entrée en lice fantomatique face à la RD Congo. Cette fois il n’est pas passé au travers, mais il a peu existé sur le front d’une attaque portugaise elle même empruntée. La raison est simple: c’est la Colombie qui a dominé les débats et obtenu bien plus d’occasions pour s’imposer.

Cette dernière pourra pester contre la VAR qui lui a refusé dans le temps additionnel le but de la victoire de Davinson Sanchez, auteur d’une belle tête après un centre de Juan Fernando Quintero. Cela s’est joué à quelques millimètres, le bout d’une chaussure ciblée par le ralenti en guise de preuve accablante.