La victoire face au RD Congo envoie la Colombie en 16es de finale

La Colombie s’est qualifiée mardi soir pour les 16es de finale de cette Coupe du monde, en battant 1-0 la République démocratique du Congo à Guadalajara, grâce à un nouveau but de son latéral Daniel Muñoz en fin de match.

Avec cette seconde victoire en autant de rencontres, les hommes de Nestor Lorenzo n’auront besoin que d’un nul face au Portugal samedi pour conserver cette première place qui leur garantit théoriquement une suite plus abordable dans la compétition.

Au vu du jeu développé par les Cafeteros, cette «finale» du groupe K s’annonce passionnante contre les coéquipiers d’un Cristiano Ronaldo qui a signé un doublé avec le Portugal, impitoyable contre l’Ouzbékistan (5-0).

But refusé pour les Cafeteros en tout début de match

Dopée par la perspective d’une qualification, la Colombie a attaqué la partie tambour battant, et Muñoz a même cru donner l’avantage aux siens dès les premières minutes, mais le but de l’arrière de Crystal Palace a été refusé pour une poignée de centimètres hors jeu.

Consigne avait sans doute été donnée aux Colombiens de pilonner les cages du gardien du Havre Lionel Mpasi car ils ont tiré dès qu’ils le pouvaient, à l'image de James Rodríguez (10e) et de Luis Diaz (16e). Sans succès cependant, et le rythme s’est ralenti après la pause fraîcheur.

La Colombie a manqué d'efficacité

Dans un stade de Guadalajara majoritairement jaune, l’épidémie d’Ebola en RDC compliquant les voyages des supporters congolais, les Cafeteros sont revenus de la mi-temps avec les mêmes intentions offensives.

Malgré leur jeu séduisant, ils ont longtemps manqué d'efficacité alors que les Congolais, qui participent à leur première Coupe du monde depuis 1974, se montraient beaucoup trop brouillons en contre.

Il a fallu attendre la 76e pour que Muñoz, déjà buteur au premier match contre l’Ouzbékistan, donne logiquement l’avantage à la Colombie, avec un peu de chance, sur une frappe contrée par le défenseur congolais Steve Kapuadi (76e) qui a surpris le gardien au premier poteau.

Un réveil trop tardif de la RDC

Dans la foulée, l’arbitre refusait deux buts à Luis Diaz (79e, 81e), en raison d’une faute, puis d’un hors-jeu de l’attaquant du Bayern.

À l’image de Chancel Mbemba sur corner (90+3), les Congolais se sont révoltés dans les dernières minutes, mais beaucoup trop tard dans cette partie où ils ont trop longtemps semblé vouloir se contenter du nul.

Les joueurs du sélectionneur français Sébastien Desabre devront gagner samedi à Atlanta contre l’Ouzbékistan pour avoir une chance de se qualifier.