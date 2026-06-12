Succès renversant de la Corée du Sud face à la République tchèque

Longtemps dominatrice, puis menée contre le cours du jeu, la Corée du Sud s’est accrochée et a réussi à renverser la situation, pour une victoire méritée aux dépens de la République tchèque (2-1), jeudi à Guadalajara lors du deuxième match du Mondial-2026.

Dans un stade Akron pas tout à fait rempli (44 985 spectateurs selon la FIFA), les Sud-Coréens ont offert un visage séduisant, tout en manquant de réalisme, à l’image de la star Son Heungmin, qui s’est procuré plusieurs occasions vaines en première période.

La Corée du Sud rejoint le Mexique en tête du groupe A

Au retour des vestiaires, les Slovaques ont ouvert le score par leur capitaine Ladislav Krejcí (59e) de la tête.

Nullement découragés, leurs adversaires asiatiques ont su égaliser grâce au sang-froid de Hwang In-beom (67e) dans la surface, puis c’est Oh Hyeon-gyu, entré en jeu un peu plus tôt, qui a scellé le succès mérité des siens (80e).

La Corée du Sud rejoint en tête du groupe A le Mexique, vainqueur de l’Afrique du Sud (2-0) plus tôt en ouverture du tournoi.