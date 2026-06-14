La Côte d’Ivoire dompte l'Équateur au bout du suspense

La Côte d’Ivoire a réussi son entrée au Mondial-2026, en battant l’Equateur (1-0) dans les derniers instants d’un match engagé, au scénario longtemps incertain qui a fini par tourner à son avantage, dimanche à Philadelphie. Le jeune attaquant de Manchester United Amad Diallo, sorti du banc à l’heure de jeu, a délivré les siens à la 90e minute d’une frappe du gauche légèrement dévissée à l’entrée de la surface, bien servi par l’ailier Wilfried Singo. «Dans ce genre de match il faut rester concentré (jusqu’au bout). On a eu une opportunité, une ça suffit pour la mettre au fond», a réagi Ely Wahi.

«C’est toujours bien de commencer avec une victoire, pour la confiance», a commenté Yan Diomandé, désigné homme du match. Auparavant, la barre transversale a été touchée trois fois, par l’Equateur deux fois et les Ivoiriens une fois, dans un Lumen Stadium quasiment plein (68.274 spectateurs). Les Ivoiriens rejoignent en tête du groupe E l’Allemagne, prétendante habituelle au titre, qui a été sans pitié face au néophyte Curaçao étrillé 7-1 dans l’après-midi. Ils iront défier la Mannschaft le 20 juin à Toronto, tandis que la «Tri» se déplacera à Kansas City pour soigner sa différence de but contre Curaçao.

«En première mi-temps on était un peu crispés, c’est la première Coupe du monde pour nos 26 joueurs, il y avait des hésitations, la peur de prendre des risques», a expliqué le sélectionneur ivoirien Emerse Faé. «En seconde période, on est revenu avec plus d’intentions, plus concentrés et on a su rééquilibrer les choses.»

Diallo proche du KO

Dans un stade largement acquis à à sa cause, l’équipe sud-américaine a été proche de mener à la demi-heure de jeu quand John Yeboah (23) puis Alan Minda (30) ont trouvé la transversale. Comme pendant la phase qualificative, terminée à une probante deuxième place, l’Equateur a pu s’appuyer sur une charnière centrale solide avec Willian Pacho et Joel Ordonez, mais c’est sur son côté droit que la défense a tangué, Piero Hincapié se faisant trop souvent déborder.

A l’inverse, les Ivoiriens, dominés dans l’entrejeu pendant la première période, se sont réveillés dans le temps additionnel. Touré s’est échappé sur le côté gauche mais son centre pour Elye Wahi a été capté par le gardien Hernan Galindez (45). L’avant-centre de Nice a ensuite été trouvé par Diomandé, qui avait pris le dessus sur Hincapié, puis Wilfried Singo a tenté un retourné au-dessus et enfin une frappe de Nicolas Pepe a buté sur Wahi (45+4).

En seconde période, Wahi, lancé par Séko Fofana, a frappé au-dessus puis a trouvé la transversale à la réception d’une passe de Yan Diomandé. Quelques minutes plus tard, Fae a lancé Amad Diallo, qu’il avait placé sur le banc au départ en raison d’une «petite alerte» physique cette semaine. Et le buteur de la dernière minute a eu la balle d’un KO plus lourd dans les arrêts de jeu, mais sa frappe a été captée (90+4).

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«Je n’ai à aucun moment eu le sentiment qu’ils méritaient de gagner le match, mais le football ne repose pas sur les mérites, il s’agit de concrétiser, et eux ont concrétisé l’occasion qu’ils ont eue», a commenté Sebastian Beccacece.

Son équipe, emballante en première période, a été moins dominatrice en seconde, ne se procurant qu’une belle occasion, la frappe lourde de Gonzalo Plata ayant été repoussée par le gardien Yahia Fofana (68).

Voilà les Eléphants, pour leur quatrième Coupe du monde (après 2006, 2010 et 2014), bien partis pour accéder à la phase à élimination directe pour la première fois de son histoire.