L'inévitable Erling Haaland a surgi en fin de match pour éliminer la Côte d'Ivoire (2-1) et offrir à la Norvège une première victoire dans un match à élimination directe en Coupe du monde, mardi en 16e de finale.

Isolé en pointe, rarement trouvé et souvent peu menaçant, le Lucky Luke viking a tiré une dernière cartouche victorieuse à la 86e minute à un moment où la défense ivoirienne s'est désintéressée de lui. Erreur fatale.

Patrick Berg, milieu de Bodo-Glimt, a aspiré toute l'arrière-garde au maillot orange avant de centrer vers la superstar de Manchester City, laquelle a trouvé la cible dans un tir qui ressemblait à un contrôle manqué.

Haaland n'a souvent besoin que de quelques miettes et il s'est jeté sur celle-ci avec gourmandise, ce qui lui permet de rester installé à la 2e place des meilleurs buteurs du Mondial-2026, avec cinq réalisations en trois matches.

Le géant blond aura fort à faire en huitièmes de finale contre le Brésil de Gabriel, le défenseur d'Arsenal avec qui il livre toujours des combats de haute volée en Premier League.

La Côte d'Ivoire rentre elle à la maison avec des regrets dans les valises, elle qui a proposé une belle adversité, a eu de multiples opportunités de marquer et dont les joueurs ont fini au sol, au coup de sifflet final, inconsolables.

Ils ont eu une ultime chance sur un coup franc parfaitement frappé par Amad Diallo dans le temps additionnel, mais le gardien Orjan Nyland a réalisé une magnifique parade pour détourner le danger et sauver les siens (90e+7).

Le spectacle, l'intensité et l'enthousiasme sont montés crescendo dans un stade d'Arlington climatisé, au toit fermé, sous lequel s'étaient massés quelques milliers de Norvégiens, une poignée d'Ivoiriens (les visas ont été refusés aux supporters de ce pays d'Afrique de l'Ouest) et une majorité de locaux portant des maillots des États-Unis, de l'Argentine ou du Mexique.

Haaland transparent puis décisif

Les yeux étaient tournés vers Haaland mais le N.9 a longtemps été invisible, sauf sur deux têtes peu appuyées (3e, 37e) et une reprise plus menaçante, bien coupée par Ibrahim Sangaré (42e).

La qualité de la défense ivoirienne, compacte et solidaire, explique en partie ce sevrage forcé, point de départ fréquent de contre-attaques rapides sur les côtés, avec Nicolas Pépé et Yan Diomandé.

Le jeune ailier du RB Leipzig, pisté par le Paris SG, s'est montré remuant mais il n'a pas eu de grosses occasions pour s'illustrer.

Et c'est son coéquipier en club, Antonio Nusa, qui lui a volé la vedette avec un but de toute beauté (39e, 1-0).

Servi par son capitaine Martin Odegaard, le joueur aux cheveux teints en blond est venu fixer Pépé avant d'enrouler une belle frappe, hors de portée de Yahia Fofana.

Les Eléphants ivoiriens ont ensuite pratiqué un pressing plus haut et plus intense dans leur quête d'égalisation. Mais Nyland a bien bloqué l'espace sur un tir de Pépé à la suite d'une autre frappe, contrée, du latéral strasbourgeois Guéla Doué, le frère de Désiré Doué.

Les attaquants ont aussi joué aux défenseurs de luxe: Haaland est venu dégager en force un ballon chaud, tandis qu'Amad Diallo a réalisé un sauvetage merveilleux, devant sa ligne de but (66e).

L'ailier de Manchester United, entré en seconde période, a renfilé sa cape de super-héros moins de dix minutes plus tard avec un slalom superbe dans la surface adverse, fait de crochets et d'un relais avec Pépé, avant de décrocher un tir puissant entre deux adversaires (74e, 1-1).

Mais Nyland l'a privé du doublé à la toute fin et mis fin à l'aventure des Africains, novices dans une phase à élimination directe en Coupe du monde.

La Norvège avait déjà disputé un tel sommet, une fois, en huitième de finale du Mondial-1998, mais l'Italie l'avait éliminée. Ils ont fêté cette première face à leur kop de supporters, avec le désormais traditionnel «viking row».