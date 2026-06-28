La Croatie bat le Ghana et arrache son billet pour les 16ᵉ

La Croatie a conclu la phase de poules du Mondial-2026 par une difficile victoire contre le Ghana (2-1), samedi à Philadelphie, décrochant la deuxième place du groupe L derrière l'Angleterre.

Les Black Stars, également qualifiés pour les 16e parmi les huit meilleurs troisièmes, ont mis une mi-temps à rentrer dans le match et pourront regretter leur apathie en première période.

Dans la touffeur d'une pluie fine qui s'est arrêtée juste avant le coup d'envoi, les 68 324 spectateurs du stade de Pennsylvanie presque comble ont dû attendre la 9e minute pour voir la première action offensive croate - un centre d'Ivan Perisic sur la droite pour l'avant-centre Ante Budimir, bien capté par le gardien ghanéen Benjamin Asare - et la 40e pour le premier tir cadré ghanéen, une frappe de la droite d'Antoine Sémenyo trop croisée.

Entretemps, les Black Stars ont laissé la maîtrise de l'entrejeu aux Croates, qui ont tenté de loin par Nicola Vlasic juste à droite du but d'Asare (17e) ou par Ivan Perisic sur le côté gauche, dont les centres n'ont pas trouvé Ante Budimir. Le meneur de jeu Luka Modric a tiré des coup-francs lointains (20e, 30e) sans succès.

Fatawu le plus dangereux

Et c'est Petar Sucic, laissé seul aux 25 mètres, qui a eu le temps d'enclencher une frappe au ras pour battre Asare, qui a encaissé son premier but du tournoi (31e).

Visiblement sermonnés pendant la pause par Carlos Queiroz, les Ghanéens ont retrouvé la «volonté de gagner» prônée par le Portugais et se sont rapidement créés trois occasions nettes par Abdul Fatawu.

Sa frappe enroulée n'a pas trouvé le cadre (47e) et son centre de la droite a raté de justesse Antoine Semenyo (52e). C'est encore Fatawu, entré en jeu pour la seconde période, qui a lancé Semenyo d'une petite balle en profondeur, trop longue pour le milieu de Manchester City (53e).

Plus vifs et enfin plus au pressing, les Black Stars ont égalisé par Derric Luckassen qui a repris du gauche un coup franc tiré par Ernest Nuamah (73e). D'abord refusé pour hors-jeu, le but a été validé par la VAR.

L'égalisation a piqué au vif les Croates et Pasalic a vu sa frappe détournée en corner par Asare (82e). Sur le corner tiré par Modric, Vlasic a délivré les siens d'une tête décroisée (83e).

Fatawu a bien essayé de faire la différene mais son dernier raid dans les arrêts de jeu a trouvé le gardien (90e+3).