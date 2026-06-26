La Côte d'Ivoire verra le second tour pour la première fois

Avec six points, les Ivoiriens terminent deuxièmes du groupe E derrière l’Allemagne et affronteront le deuxième du groupe I, soit la France ou la Norvège, le 30 juin à Dallas. Lors de leurs précédentes participations à la Coupe du monde, en 2006, 2010 et 2014, ils n’étaient pas sortis de la phase de groupe.

«On est très contents, on va fêter ça comme il se doit et profiter un peu avant de commencer à préparer la suite du parcours», a affirmé le sélectionneur ivoirien Emerse Faé. «On est qualifiés, tout n’a pas été parfait mais cette victoire est bonne pour le moral. C’est un groupe qui a bien grandi, qui travaille bien et où il y a beaucoup de solidarité, même entre des joueurs qui sont en concurrence».

En seizièmes, Faé n’a pas de préférence entre la France ou la Norvège: «c’est compliqué de faire des calculs, il n’y a pas de matches qui se ressemblent, on croit en nos chances de passer en huitièmes, ce qui est notre objectif désormais», a-t-il ajouté.

Advocaat fier

Malgré la défaite et l’élimination, Curaçao peut se satisfaire de sa première campagne dans la compétition avec un point glané contre l’Équateur. «Les joueurs peuvent être fiers», a résumé le sélectionneur de Curaçao Dick Advocaat. «J’ai déjà vécu ce genre de tournoi et cette équipe a excellé, elle a affronté des équipes de niveau mondial avec enthousiasme et avec ses tripes, nous devons continuer à trouver d’autres joueurs qui souhaitent jouer pour Curaçao.»

Pour ce dernier match de poule, dans un stade presque plein pour un match en après-midi de semaine (68 324), les Éléphants, ont dominé dès l’entame. Ils ont ouvert le score dès la 7e minute par Nicolas Pépé, qui a repris un centre en retrait de Yan Diomandé dans la surface. L’attaquant de Villareal, désigné «homme du match», y est allé de son doublé peu après l’heure de jeu sur une frappe du droit, bien lancé par Ibrahim Sangaré (64e).