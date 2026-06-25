Vinicius Jr envoie le Brésil en 16es, Neymar retrouve le terrain

Le Brésil, avec un Vinicius Jr au sommet et un Neymar retrouvé, s’est qualifié pour les 16es de finale du Mondial en battant facilement (3-0) une faible équipe d'Écosse, mercredi, à Miami.

L’ailier du Real Madrid a inscrit un doublé face à des Écossais maladroits en défense, devenant le premier Brésilien à marquer lors de chaque match de la phase de groupes à la Coupe du monde depuis Ronaldo et Rivaldo en 2002. Cette année-là, la Seleção avait été sacrée pour la cinquième fois.

«Vini», qui avait égalisé contre le Maroc (1-1) puis marqué contre Haïti (3-0), en est à quatre buts dans cette édition.

Le retour de Neymar acclamé

L’autre heureux évènement pour la Canarinha a été l’entrée en jeu de Neymar, pour sa première apparition en sélection, depuis sa grave blessure, en octobre 2023.

Âgé de 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire du Brésil (79 buts) est entré à la 76ᵉ minute du match pour remplacer Matheus Cunha, alors que les Brésiliens menaient déjà 3 à 0.

Son entrée en jeu a été saluée par une énorme clameur dans le stade. L’ancienne star du FC Barcelone et du Paris SG, qui reste très populaire dans le pays, avait été sélectionnée in extremis pour le tournoi et était depuis indisponible pour une blessure au mollet droit.

Le Brésil termine premier du groupe C devant le Maroc, vainqueur d’Haïti (4-2), et affrontera le deuxième du groupe F (Pays-Bas, Japon ou Suède) le 29 juin à Houston.

«On joue maintenant comme une équipe, tout n’est pas encore parfait mais nous nous sommes améliorés très rapidement»

«On joue maintenant comme une équipe, tout n’est pas encore parfait mais nous nous sommes améliorés très rapidement et c’est important avant d’aborder les matches à élimination directe», a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Il a salué une équipe «avec une énorme volonté, de la qualité et du caractère», saluant le retour de Neymar: «Il méritait de jouer, il s’est très bien préparé, très sérieusement et il a pu jouer même pour quelques minutes».

Avec Rayan (19 ans) titulaire sur le côté droit pour remplacer Raphinha blessé, le Brésil a démarré fort avec un pressing constant sur la défense écossaise.

Et c’est le jeune ailier qui a chipé la balle des pieds du défenseur Scott McKenna et servi Vinicius Jr au point de penalty, qui a battu le gardien Angus Gunn pour ouvrir le score (7e).

But annulé par la VAR

Sur une nouvelle erreur du défenseur Jack Hendry, le n°7 brésilien a marqué (22e) mais l’arbitre mexicain Cesar Ramos a invalidé le but pour une faute de l’attaquant après visionnage de la VAR.

Ce n’était que partie remise: Vinicius Jr a aggravé la marque en reprenant de la tête au second poteau un centre de la droite de Bruno Guimarães après une nouvelle perte de balle écossaise (45e+3).

«C’est décevant, on leur a donné les deux premiers buts, probablement le troisième aussi», a commenté, dépité, le sélectionneur écossais Steve Clarke. «En seconde période, on s’est créé des occasions en mettant la balle dans la surface, mais rien de très propre», a-t-il ajouté, refusant de parler des minces chances qui restent à l'Écosse de se qualifier.

Rayan en grande forme

En toute fin de première période, Rayan, très en vue, a eu le troisième but au bout du pied mais Gunn a détourné en corner.

Après la pause, l'Écosse s’est défait du pressing brésilien et la tête de Scott McTominay a trouvé les gants d’Alisson (49e), avant que Vinicius Jr, lancé en profondeur par Paquetá, ne bute sur Gunn (51e).

Sur une combinaison entre Paquetá et Guimarães qui a décalé sur sa droite Cunha, l’avant-centre a inscrit le troisième but du Brésil (60e), son troisième dans la compétition.

Les Écossais ont eu le mérite de ne pas abdiquer, obligeant plusieurs fois Alisson à repousser des tentatives de Lewis Ferguson et Scott McTominay.

Ce fut alors le moment de voir Neymar refouler une pelouse d’un Mondial. À court de rythme, il a peu pesé sur le jeu durant ce quart d’heure américain, sinon en trouvant Gunn sur une belle frappe enroulée (90e).