L'Égypte accrochée par l’Iran (1-1), qui doit patienter

L’Iran a bien cru décrocher une qualification historique en marquant dans le temps additionnel avec Shoja Khalilzadeh (90+3), mais le but a fini par être refusé pour hors-jeu. Getty Images via AFP

L'Égypte, déjà qualifiée, a été accrochée vendredi à Seattle à l’issue d’une fin de match folle par l’Iran (1-1), qui doit attendre samedi pour savoir s’il se qualifie pour les 16es de finale du Mondial 2026. L’Iran a bien cru décrocher une qualification historique en marquant dans le temps additionnel avec Shoja Khalilzadeh (90+3), mais le but a fini par être refusé pour hors-jeu.

Les Iraniens terminent troisièmes du groupe G avec trois points et restent en ballottage avant la dernière journée de la phase de groupes. L’Iran n’aura besoin samedi que d’un seul de ces résultats favorables pour atteindre les 16es: un vainqueur lors d’Autriche-Algérie, un nul ou un succès de l’Ouzbékistan contre la RD Congo, ou une défaite de la Croatie face au Ghana.

«La blessure ne semble pas grave»

L'Égypte, qui termine deuxième et rate la première place du groupe avec ce match nul, s’inquiète pour sa vedette Mo Salah, sorti à la 57ᵉ minute et aperçu avec de la glace sous sa cuisse gauche. Le sélectionneur Hossam Hassan s’est montré optimiste: «La blessure ne semble pas grave», a-t-il déclaré. Son équipe doit affronter l’Australie en 16es de finale à Dallas le 3 juillet.

Les Pharaons avaient ouvert le score par Mahmoud Saber (5ᵉ), dont la frappe est passée entre les jambes du gardien Alireza Beiranvand. L’Iran a rapidement obtenu un penalty pour une faute de Mohamed Abdelmoneim sur Mehdi Taremi, qui a vu sa frappe arrêtée par Mostafa Shoubir sur sa gauche (11e). Mais la Team Melli a égalisé juste après, Ramin Rezaeian suivant bien une frappe repoussée par le portier des Pharaons (14ᵉ).

Soporifique

Devenu soporifique, le match s’est animé sur la fin, avec une tête de Taremi sur l’équerre (90e), avant une faute sifflée contre l’Iran, puis ce but de Khalilzadeh qui a enflammé le stade et vu tous ses coéquipiers, y compris les remplaçants, se jeter sur lui encore sur le terrain. Un hors jeu lors de cette action confuse a fini par être sifflé après analyse de la VAR, pour quelques centimètres.

Saeid Ezatolahi a encore touché la barre de la tête (90+6), une ultime occasion manquée pour l’Iran. Alors que les deux sélections s’étaient offusquées que leur match soit labellisé «match des fiertés» par l’organisation locale, seuls quelques drapeaux LGBT+ étaient visibles dans des tribunes animées et partagées entre les supporters des deux formations.