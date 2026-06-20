Un premier point historique pour Curaçao face à l'Équateur

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas! L'Équateur, qui a tiré 27 fois au but, en vain, se retrouve en grande difficulté avec un seul point, comme son adversaire du jour, avant un dernier match contre l’Allemagne, désormais assurée de finir en tête du groupe E.

Curaçao, l’un des quatre pays à découvrir la Coupe du monde, a réussi un petit exploit dans cette rencontre a priori déséquilibrée entre une nation forte du foot sud-américain et cette île de 444 km² et environ 160 000 habitants, qui avait été écrasée par l’Allemagne (7-1) pour ses grands débuts la semaine passée.

Le gardien curacien héroïque

Le gardien Eloy Room, âgé de 37 ans et qui évolue au Miami FC dans l’USL Championship, sorte de deuxième division en Amérique du Nord, a été héroïque avec une quinzaine d’arrêts, quelques-uns de grande classe, mais beaucoup à cause du manque de précision des attaquants équatoriens.

Le capitaine Enner Valencia s’est ainsi procuré de nombreuses occasions, dont un face-à-face raté dès la deuxième minute, une bonne déviation (20e), une tête pas assez bien placée (65e), une reprise de près après un cafouillage (66e) ou encore une très belle position sur la gauche pour une frappe complètement ratée (84e).

L'Équateur a même frôlé l'élimination

Le crève-cœur de l'Équateur s’est achevé avec un centre-tir d’Angelo Preciado qui est retombé sur la barre transversale (90e), et «La Tri» a même frôlé l’élimination sur les quelques incursions de Curaçao, notamment avec deux frappes à la 60e minute.

L’Allemagne, victorieuse plus tôt de la Côte d’Ivoire (2-1) s’est assurée samedi la première place du groupe E, et affrontera jeudi l'Équateur, qui aura besoin d’un succès.

La Côte d’Ivoire assurera la deuxième place en cas de match nul contre Curaçao, qui devra réussir un exploit encore plus grand, soit une victoire, pour espérer franchir la phase de poules.