L'Espagne se rassure en écrasant l'Arabie saoudite

L'Espagne s'est rassurée Getty Images via AFP

Qui d'autre que lui ? Ovationné dès l'échauffement et à l'annonce de son nom avant le match, la star du Barça Lamine Yamal, 18 ans, a libéré offensivement la Roja, après le nul inaugural (0-0) face au Cap-Vert qui a fait naître des doutes. Comme prévu, tout a été plus facile avec le Barcelonais, de retour d'une blessure à une cuisse: aligné d'entrée, alors qu'il n'était rentré qu'une vingtaine de minutes lundi, il a fait tout de suite la différence sur son côté droit.

Sur son premier ballon, il a crocheté et éliminé plusieurs Saoudiens faisant déjà lever le stade d'Atlanta, rempli mais toujours sans beaucoup d'ambiance. Après s'être chauffé sur une frappe (4e), il a parfaitement suivi un centre millimétré de Mikel Oyarzabal pour tacler le ballon dans le but (1-0, 10e) et marquer son premier but en Coupe du monde. Celui qui est affiché en immense sur un building près du stade a tout de suite apporté de la profondeur à l'attaque espagnole.

Yamal sorti à la mi-temps

Pour ne prendre aucun risque, Luis de La Fuente l'a sorti à la mi-temps pour éviter toute rechute de cette blessure musculaire dont Yamal souffre depuis le 22 avril. Resté dans le vestiaire depuis la pause et recevant certainement des soins, il n'est revenu sur le banc qu'à la 65e minutes et a salué le public en claquette-chaussette à la fin du match. En 45 minutes, il a aussi permis à Mikel Oyarzabal de faire le plein de confiance.

Incapable d'apporter du danger lundi contre le modeste Cap-Vert (actuel 63e au classement Fifa) pendant 90 minutes, l'attaquant a retrouvé toute son efficacité face à l'Arabie saoudite (59e Fifa), très faible techniquement et défensivement. Passeur sur le but de Yamal, le joueur de la Real Sociedad a marqué un doublé en trois minutes, d'abord à la conclusion d'un corner (2-0, 21e) puis à la fin d'une action entre Dani Olmo et Marc Cucurella. Le joueur de 29 ans aurait même pu en marquer d'autres, sur cette frappe dangereuse (17e) ou quand il a touché la barre transversale (36e).

Merino et Williams ont joué

Il a aussi été sorti à la mi-temps par Luis de la Fuente, qui avait fait plusieurs changements au coup d'envoi, en alignant Pedro Porro, Dani Olmo, Alex Baena et Yamal. Il l'avait annoncé la veille: «Pas parce que l'un a été meilleur ou pire, mais pour chercher des choses différentes», avait-il expliqué. Son coaching, en reculant Pedri dans l'entre-jeu et en mettant Dani Olmo plus haut, a donc fonctionné.

Le sélectionneur a géré aussi les cas de Mikel Merino (pied) Nico Williams (cuisse), tous deux rentrés en jeu. Après quelques minutes jouées contre le Cap-Vert, l'ailier gauche a été aligné 30 minutes, retrouvant peu à peu du rythme pour les matches couperets.

Pure gestion en deuxième mi-temps

À part un but contre son camp du Saoudien Hassan Al-Tambakti mis sous pression par Cucurella et un but de Ferran Torres annulé pour hors-jeu, la seconde mi-temps a été de la pure gestion, sans immense intérêt.

Sûrs de leurs forces toute cette semaine malgré l'inquiétant nul inaugural, les joueurs de Luis de La Fuente, 65 ans dimanche, sont enfin rentrés dans le Mondial et se sont rapprochés d'une qualification en 16e de finale, alors qu'ils espèrent réaliser le doublé Euro - Coupe du monde.

Ils devront attendre la dernière journée, et le rendez-vous au Mexique contre l'Uruguay, pour savoir s'ils terminent ou non en tête du groupe H et qu'ils affronteront en 16e de finale, en cas de qualification. Viendront alors les fameux matches à élimination directe, que l'Espagne n'a plus gagnés depuis 2010 en Coupe du monde, année de son sacre.