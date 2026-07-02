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Coupe du monde: l'Espagne écrase l'Autriche 3-0 et brise sa malédiction

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Coupe du monde 2026

Publié 02. juillet 2026, 23:02

L'Espagne n'a fait qu'une bouchée de l'Autriche

Seizièmes de finale

Espagne
3 – 0
Autriche

Espagne

résultat final

Autriche

Mikel Oyarzabal

-

36

10

Pedro Porro

-

66

20

Mikel Oyarzabal

-

89

30

Tous les résultats

Agence France-Presse
par
Agence France-Presse
1
3

Ultra-dominatrice, l’Espagne a facilement maîtrisé l’Autriche (3-0) afin de se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial-2026 jeudi à Los Angeles.

Les Espagnols de Mikel Oyarzabal, auteur d’un doublé, n’ont toujours pas encaissé un but du tournoi, et défieront dès lundi à Dallas soit le Portugal de Cristiano Ronaldo, soit la Croatie, qui s’affrontent plus tard jeudi.

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