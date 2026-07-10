Le scénario semblait écrit d'avance. Et pourtant, les Diables Rouges ont failli renverser la table. Le SoFi Stadium de Los Angeles a vécu ce vendredi un quart de finale cruel pour la Belgique.



Début de match fermé, possession espagnole, première alerte à la 20ᵉ avec Yamal qui manque le cadre: La Belgique souffre d'entrée, d'autant plus qu'elle est privée de son capitaine Youri Tielemans, forfait de dernière minute. Un coup dur immense pour le sélectionneur Rudi Garcia.

Puis arriva ce qui devait arriver. Une belle action collective, Olmo frappe, Courtois repousse. Mais Fabian Ruiz surgit pour ouvrir le score (30ᵉ, 1-0). Dans les tribunes, les supporters espagnols lancent une nouvelle ola. La Belgique ne parvient presque plus à contenir le virevoltant Yamal. Un coup franc de l'attaquant du Barça est repoussé par Courtois. La partie semblait virer à la démonstration.

De Ketelaere répond à Ruiz

C'est alors que Charles De Ketelaere surgit de la tête pour égaliser sur la première occasion belge (41ᵉ, 1-1). Premier but encaissé par la Roja dans cette Coupe du Monde. Les compteurs sont remis à zéro. Le public belge recommence à y croire.

En début de deuxième période, la Belgique aurait même pu prendre l'avantage, mais De Cuyper trouvait le petit filet. Puis, alors qu'un rescapé de la «Génération dorée belge», Lukaku, entrait en jeu, un autre allait devoir quitter la pelouse.

Courtois en larmes, Merino encore impitoyable

70ᵉ minute. Nouveau coup dur pour la Belgique. Blessé, Thibaut Courtois doit céder sa place à Senne Lammens. Il rejoint le banc en larmes, sachant que c'était peut-être là son dernier match de Coupe du monde. Le SoFi Stadium retient son souffle. Malgré une nette possession espagnole, son remplaçant n'est guère inquiété. Jusqu'à une frappe lointaine de Cubarsí qu'il repousse malencontreusement dans les pieds de Merino (88ᵉ, 2-1).

Comme face au Portugal, c'est l'attaquant tout juste entré qui fait la différence au pire moment pour l'adversaire. L'Espagne passe, la Belgique rentre.

Ce sera donc France-Espagne, mardi, à Dallas, pour la première demi-finale de ce Mondial 2026.