L’Espagne, championne d’Europe et prétendante au titre au Mondial 2026, a manqué ses débuts dans la compétition en concédant un match nul totalement inattendu (0-0) face au Cap-Vert, qui disputait son premier match en Coupe du monde lundi à Atlanta.

Malgré l’entrée de Lamine Yamal, venu enfin apporter un peu de folie dans un jeu espagnol stérile et stéréotypé, la Roja n’est jamais parvenue à tromper la défense capverdienne et son gardien quadragénaire Josimar Vozinha, auteur de plusieurs arrêts et sauvé par sa barre transversale sur une tentative de Ferran Torres (39ᵉ).

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