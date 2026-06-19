Les États-Unis se sont qualifiés vendredi pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à leur victoire face à l'Australie (2-0) à Seattle, leur deuxième succès en autant de matches dans ce Mondial.

Vainqueurs grâce à un but contre son camp de Cameron Burgess (11e) et une réalisation d'Alex Freeman (43e), les Américains comptent six points et sont assurés de finir à l'une des deux premières places directement qualificatives du groupe D, avant d'affronter la Turquie lors de la 3e et dernière journée le 26 juin.

Les Australiens (3 points) joueront eux leur qualification le même jour face au Paraguay, qui affronte les Turcs vendredi en Californie (samedi, 05h00 françaises).