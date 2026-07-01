Les États-Unis filent en 8es malgré l'expulsion de Balogun

Team USA affrontera lundi la Belgique, mais sera privée de son attaquant Folarin Balogun, buteur mercredi en première période (45e) avant d'être exclu à la 66e minute pour un geste dangereux.

Sous un grand soleil et quatre avions de chasse qui ont survolé le stade de la Baie de San Francisco avant le coup d'envoi, les Etats-Unis ont assumé leur statut de favoris face à la Bosnie-Herzégovine d'Edin Dzeko, qui vivait sa première phase à élimination directe de Coupe du monde.

La mission de Team USA de faire vibrer le pays au rythme de ses matches, alors que le «soccer» masculin reste mineur aux États-Unis, est toujours d'actualité, d'autant plus que la sélection de Mauricio Pochettino a trouvé ce qui fait vibrer les foules: un attaquant qui marque.

Après un doublé lors du match d'ouverture contre le Paraguay, Folarin Balogun a inscrit son troisième but du tournoi d'une frappe subtile du gauche, après avoir hérité du ballon avec un peu de chance, deux défenseurs bosniens déviant la passe de Malik Tillman (45e).

Un carton rouge dégainé

L'attaquant de Monaco avait cru ouvrir le score à la 31e d'une frappe en pivot, avant d'être signalé hors-jeu. Incisif, Balogun a frôlé le doublé en trouvant la barre transversale de près sur une bonne remise de Sergino Dest (45+7).

L'offensif a définitivement laissé son empreinte sur le match en écrasant ses crampons sur l'arrière du pied de Tarik Muharemovic en seconde période.

L'arbitre, appelé par ses assistants VAR, a dégainé le carton rouge pour cette intervention involontaire, mais maladroite et dangereuse (66e), laissant son équipe à dix et à la merci d'un retour des Bosniens.

Assez inoffensive, la Bosnie a quand même profité de sa supériorité numérique pour se rapprocher un peu des cages de Matt Freese, mais n'a pu cadrer que trois frappes.

En lice pour un parcours historique

Malik Tillman, très inspiré, a fini par délivrer le stade d'un coup franc direct sur la droite du gardien à la 82e minute.

Les États-Unis restent ainsi en course pour un parcours historique, eux qui s'étaient arrêtés en quart de finale en 2022 face à l'Allemagne, leur meilleur résultat dans l'ère moderne.

Pour retrouver ce stade de la compétition, ils devront dominer la Belgique, qui a réussi un petit miracle en renversant le Sénégal plus tôt dans la journée (3-2 a.p.).

Privé de Balogun, Pochettino va devoir s'adapter, mais il sait qu'il pourra compter sur son autre attaquant vedette Christian Pulisic, de retour comme titulaire mercredi après sa blessure à un mollet face au Paraguay.

Pulisic a cru marquer à la 79e minute après une belle combinaison entre Tillman, très inspiré, et Weston McKennie, mais était largement hors-jeu.