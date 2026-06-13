Les États-Unis brillent d'entrée face au Paraguay

Les États-Unis, qui accueillent la Coupe du monde pour la deuxième fois après 1994, ont parfaitement lancé leur tournoi, avec un net succès 4-1 face au Paraguay, qui a porté la marque de Folarin Balogun auteur d’un doublé, vendredi à Los Angeles.

En quête d’enthousiasme dans un pays gigantesque où le «soccer» reste un sport secondaire, Team USA a fait sa part du travail pour tenter de déclencher un élan populaire peu visible dans le pays.

Trump n'était pas présent au match

Trente-deux ans après 1994, le Mondial, cette fois coorganisé avec le Mexique et le Canada, a doublé de volume pour opposer 48 participants, et le ballon rond américain est sorti de l’amateurisme, a salué avant le match l’ancien capitaine Tony Meola. «Jamais je n’aurais imaginé ça», a-t-il lancé à propos de la professionnalisation du championnat MLS.

Personnage incontournable d’une Coupe du monde jusqu’ici encombrée par l’extra-sportif, Donald Trump n’a pas fait le déplacement pour le match d’ouverture du principal pays-hôte à L.A., où il a été représenté par le secrétaire d’Etat Marco Rubio.

«Je suis aux anges. Trois buts dès la première période d’un match d’ouverture du Mondial à domicile c’est fantastique. Quelle belle soirée» Folarin Balogun, double buteur des États-Unis

Le président pourra regretter d’avoir manqué la démonstration de Team USA, à l’image du taulier Christian Pulisic, intenable à gauche avant de sortir à la pause.

Le milieu offensif de l’AC Milan a dribblé deux défenseurs pour entrer dans la surface et glisser le ballon à Weston McKennie, dont le centre à ras de terre a été maladroitement coupé dans son but par Damian Bobadilla (7e).

Autre attaquant en verve, Folarin Balogun a multiplié les bonnes actions, marqué un but annulé pour hors jeu (28e) avant d’inscrire un doublé.

L’attaquant de Monaco a d’abord assuré un plat du pied du droit au coeur de la surface, servi par Pulisic (31e), avant d’allumer la lucarne du pied gauche après deux dribbles inspirés (45+5).

«Je suis aux anges. Trois buts dès la première période d’un match d’ouverture du Mondial à domicile c’est fantastique. Quelle belle soirée», a savouré le double buteur.

Les États-Unis bien lancés

«C’est exactement la façon dont on voulait débuter le tournoi», a ajouté son capitaine Tim Ream.

Le Paraguay, inoffensif jusqu’alors, a réduit la marque par Mauricio, envoyé dans la surface par Julio Enciso (73e).

Enfin, Giovanni Reyna a clos la marque d’un subtil extérieur du pied (90+8).

Avant d’affronter l’Australie puis la Turquie, voilà les États-Unis parfaitement lancés dans leur groupe D, eux qui n’ont jamais dépassé les quarts de finale dans l’ère moderne (en 2002, éliminés par l’Allemagne).